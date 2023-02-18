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  • Turhan Çömez Süleyman Soylu'nun Kahramanmaraş'ta ne yaptığını açıkladı. İstanbul için hazırlandık demişti

Turhan Çömez Süleyman Soylu'nun Kahramanmaraş'ta ne yaptığını açıkladı. İstanbul için hazırlandık demişti

Bakan Soylu, "Bizim hazırlığımız İstanbul depremineydi" dedi. Turhan Çömez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ta 2019'da yapılan tatbikatı ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 19:16
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Süleyman Soylu Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı yapmış. Turhan Çömez açıkladı

Turhan Çömez Süleyman Soylu'nun Kahramanmaraş'ta ne yaptığını açıkladı. İstanbul için hazırlandık demişti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı CNN Türk yayınında, "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun bu ifadeleri kamuoyundan büyük tepki çekerken, bir tepki de İYİ Partili Turhan Çömez'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çömez, Bakan Soylu'nun Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğünde bir depremin tatbikatını yaptığını açıkladı.

Çömez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Süleyman Soylu: “Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi.”
Bunu söyleyen adam, “Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı” yaptı 2019 da iyi mi?"

SOYLU NE DEMİŞTİ?

Soylu, dün akşam CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında, "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi." dedi.

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