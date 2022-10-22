İşte Rus emperyalizmi gerçeği budur: Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir araya gelip Türk halklarının birliğinden bahsettiler ama Rusça konuştular

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Amreyev'i kabul etti.



Aliyev, TDT Genel Sekreteri olarak verimli faaliyeti ve Azerbaycan ile Teşkilatın diğer üyeleri arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesindeki özel hizmetleri dolayısıyla Amreyev'e "Dostluk Nişanı" takdim etti.



"BİRLİK ÖNCE DİL İLE OLUR VAY HALİMİZE"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri’nin görüşmede Rusça konuşması ise sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, “Yine ortak dil Rusça” notuyla görüşmeden bir video paylaşırken. “Birlik önce dil ile olur. Onu da Rusça ile yapıyorlarsa vay halimize.” yorumları yapıldı.