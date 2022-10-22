22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşte Rus emperyalizmi gerçeği budur: Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir araya ge

İşte Rus emperyalizmi gerçeği budur: Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir araya gelip Türk halklarının birliğinden bahsettiler ama Rusça konuştular

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Bakü’de bir araya geldi. Görüşmede ortak dilin Rusça olması “İşte Rus emperyalizmi” dedirtti.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 09:55
Takip Et

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir araya gelip Türk halklarının birliğinden bahsettiler ama Rusça konuştular: İşte Rus emperyalizmi gerçeği budur

İşte Rus emperyalizmi gerçeği budur: Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir araya gelip Türk halklarının birliğinden bahsettiler ama Rusça konuştular
+
Aa
-

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Amreyev'i kabul etti.

Aliyev, TDT Genel Sekreteri olarak verimli faaliyeti ve Azerbaycan ile Teşkilatın diğer üyeleri arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesindeki özel hizmetleri dolayısıyla Amreyev'e "Dostluk Nişanı" takdim etti.

"BİRLİK ÖNCE DİL İLE OLUR VAY HALİMİZE"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri’nin görüşmede Rusça konuşması ise sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, “Yine ortak dil Rusça” notuyla görüşmeden bir video paylaşırken. “Birlik önce dil ile olur. Onu da Rusça ile yapıyorlarsa vay halimize.” yorumları yapıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Veysel Dönmez
22.10.2022 10:59
Bizde de ingilizce konuşmak mağfiret  
 
METEPOSTA
22.10.2022 10:08
Türk devletlerinin temsilcileri ya Rusça ya İngilizce kullanıyorlar. Atatürk gibi tarafsız kalıp NATOya girmesek SCB, Türk devletletiyle kültür dil bağları kurmamızı engellemezdi.  
 
Drif
22.10.2022 09:59
Malesef gerek Azeriler olsun gerek Türkmenler yada özbekler olsun Iclerindeki Rus hayranligini bir türlü birakamadilar..Ukrayna'lilarinda problemi bu.Doğu da ukraynaca bilen yok dönecek kadar az.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
1
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
2
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
3
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
4
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
5
﻿
﻿"Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
6
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı. Gazeteci Tolga Şahin herkesin gözünden kaçırdığı detayı açıkladı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
7
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿ Doğum günü partisine silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var
﻿ Doğum günü partisine silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var
﻿ Doğum günü partisine silahlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var
﻿ İnternet dolandırıılarına jandarmadan baskın. Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar
﻿ İnternet dolandırıılarına jandarmadan baskın. Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar
﻿ İnternet dolandırıılarına jandarmadan baskın. Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar
﻿Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten iyi haber
﻿Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten iyi haber
﻿Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten iyi haber
﻿Dolandırıcılıkta rekor kırdı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiraladı, serbest bırakıldı
﻿Dolandırıcılıkta rekor kırdı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiraladı, serbest bırakıldı
﻿Dolandırıcılıkta rekor kırdı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiraladı, serbest bırakıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.