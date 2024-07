Türk dizileri, dünyaya yayılıyor

ABD ve İngiltere’den sonra en büyük üçüncü dizi ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye, her yıl sayıları onları bulan ve 170’e yakın ülkede yayınlanan dizileriyle dikkat çekiyor. Yapım şirketleri, artan maliyetler nedeniyle her ne kadar yaz döneminde dizi çekimlerine ara verse de Türk dizilerinin dünyadaki başarıları her geçen gün artıyor. Özellikle son 1 ay içerisinde gelen haberler, dizi sektörünün başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Safir, ABD’de yayınlanırken Bahar, Temmuz başından itibaren Yunanistan’daki Skai TV’de; Yargı, El Salvador’da ‘Secretos de Sangre’ adıyla Canal 2’de izleyicisiyle buluşuyor. Kardeşlerim, Yunanistan’daki Alpha TV’de; Alparslan: Büyük Selçuklu, Kazakistan’da; Şahane Hayatım, İspanyol kanalı Telecinco’da ‘Una Vida Perfecta’ adıyla; Ben Bu Cihana Sığmazam, Kara Ekmek ve Ağlama Anne, ABD ile İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinde yayınlanacak.

Daha önce Şili, Kazakistan ve Arjantin’e satılan Aldatmak, yakında Macaristan, Sırbistan, Karadağ ve Latin Amerika ülkelerinden Panama’da izleyiciyle buluşacak. Yabani, Macaristan, Kazakistan, Kosova, Makedonya ve Sırbistan’ın yanı sıra Afrika’da; Kirli Sepeti, Kazakistan ve Romanya’da; Bahar, Makedonya, Kazakistan, Romanya ve Sırbistan’da; Gönül Dağı ile Aşk ve Gurur, Romanya’da ekranlara gelecek.

Aile, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Letonya, Litvanya ve Moldova’ya; Beni Bırakma, Litvanya’ya; Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Filinta, Mavera ve Payitaht Abdülhamid, Bangladeş’e; Taş Kâğıt Makas, Makedonya’ya; Kendi Düşen Ağlamaz, Bağımsız Devletler Topluluğu (Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Türkmenistan, Özbekistan) ülkelerine; Yeşil Vadi’nin Kızı (Melissa), Arjantin’deki Telefe’ye; Hicran, Kolombiya’da Caracol Televisión’a; Adım Farah ve EGO, Bulgaristan’a; Şahane Hayatım, Macaristan, Makedonya ve Afrika dâhil olmak üzere pek çok yere satıldı. Ayrıca EGO, Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesine lisanslandı.

Kader’in ‘Bi Güzel’ dönüşü

90’lardan günümüze kadar birçok başarılı esere imzasını atan Kader, uzun bir aradan sonra yepyeni şarkısı ‘Bi Güzel’i Grand Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği yine Kader’e ait şarkıya Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde, Nihat Ulaş’ın yönetmen koltuğuna oturduğu hoş da bir klip çekilmiş. İçerisinde gizli bir aşk sitemi bulunduran ‘Bi Güzel’, hareketli ritmiyle acının bin bir hâlini anlatıyor.

Kader, kendine has yorumuyla yine şahane bir iş çıkarmış. Ben şarkıyı beğendim. Dinleyeni bol olsun.