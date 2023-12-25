Erdoğan'ın ‘Valiler verdiğimiz talimatlar gereği PPK'ya operasyon yapmadı’ sözleri gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Erdoğan'ın ‘Valiler verdiğimiz talimatlar gereği PPK'ya operasyon yapmadı’ sözleri gündem oldu
Sosyal medya ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2015 yılında PKK ile ilgili yaptığı açıklaması tekrar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015 yılında TRT’de katıldığı bir programda çözüm süreci ve PKK ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, çözüm sürecinde valilere terör örgütü PKK'ya operasyon yapılmaması yönünde talimat verdiklerini söylemişti.

VALİLERE TALİMAT

Erdoğan, “Valiler, verdiğimiz talimatlar gereği PKK'ya operasyon yapmadı!” demişti.

Erdoğan açıklamasının tamamında “Dünyanın hiçbir yerinde PKK'ya taviz verildiğini göremezsiniz.

Kendine çeki düzen versin diye PKK'ya dokunmuyorsun,Onlar daha fazla güçleniyor, senin askerine silah sıkıyorlar. Çözüm sürecinde kafalarına ezseydiniz , şimdi askerlerimiz şehit olmazdı.” ifadelerini kullanmıştı.

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24 SAATE 12 ŞEHİT VERDİK

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu’nda PKK ile girilen çatışmada 12 şehit verdik. Parti’nin önerisiyle TBMM’de ortak bildiri yayımlandı.

Bildiriyi AKP, MHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti imzaladı. CHP ve DEM Partisi ise bildiriye imza atmadı. Yandaşlar ve AKP’liler ise muhalefeti topa tuttu.

Ancak herkes unutsa da arşiv unutmaz. Erdoğan’ın ve AKP’lilerin bebek katili ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında, çözüm süreci ve PKK hakkında yaptığı açıklamalar ve övgüler yeniden viral oldu.

Öte yandan Erdoğan 2013 yılında da Öcalan hakkında, “Hayata kattık, jimnastik imkanı verdik, televizyon verdik “ demişti.

Yine Erdoğan bir başka açıklamasında, Öcalan’la ilgili, “Kardeşini, bizim Mehmet’i biz gönderdik yanına” ifadelerini kullanmıştı.

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