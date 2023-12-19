Fatih Portakal asgari ücret için rakam verdi: İktidardan önce açıklıyorum...

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Portakal asgari ücret için rakam verdi: İktidardan önce açıklıyorum...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Rakam konuşulmayan toplantıya Fatih Portakal'dan tepki geldi. Portakal, ‘iktidardan önce açıkladım’ diyerek asgari ücret için rakam verdi.

Milyonlarca çalışan her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantılarından çıkacak olan rakamı bekliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi.

İkinci toplantı sonucunda asgari ücret için herhangi bir rakam paylaşılmadı.

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda masaya rakam gelmemesine tepki gösterdi.

Asgari ücret için tahminini de yazan Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“OH BE, BU YILIN ASGARİ ÜCRETİNİ İKTİDARDAN ÖNCE AÇIKLADIM”

“Türk-İş yetkilisi “asgari ücrette rakam konuşulmadı” diyor. Rakam hiç dillendirilmiyorsa siz niçin buluşuyorsunuz? İşin gerçeği şu: işveren ve işçi temsilcileri formaliteyi yerine getiriyor. Bugünün TR’inde rakam belirleme güçleri yok. Rakamı iktidar belirleyecek. İkisi de “kabul” diyecek. Nokta! Yine yazıyorum: yeni ücret 16.500/16.900 TL arası olacak. Oh be, bu yılın asgari ücretini iktidardan önce açıkladım ya!”

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