Asgari ücret ne olacak ilk rakam sızdı. İşçi ne istiyor İşveren masaya hangi rakamla çıkacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Asgari Ücret toplantısının ikincisi bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğiyle yapılacak.ugünkü gündemin en önemli maddesi, tarafların ilk kez masaya asgari ücretle ilgili rakam getirmesi olacak.

TÜRK-İŞ VE TİSK NE İSTİYOR?

İlk rakam teklifi İşveren Sendikası TİSK'ten sızdı. TİSK'ın 15.000-15.5000 TL bandında kapıyı açması ve Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık 2024 yılı için beklediği enflasyon tahminine göre 15.500 TL civarında bir teklif sunması bekleniyor.

İşçileri temsilen Türk-İş'in bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini ve gıda enflasyonunu göz önüne alıyor. Türk-İş'e göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18.239 TL. İşçi sendikasının bu rakamı göz önüne alacağı tahmin ediliyor. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı da asgari 14.025 TL'ye yükseldi. İşçi sendikası bu rakamları hem TİSK temsicisinin hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın önüne koyması bekleniyor.

EKONOMİK VERİLER BUGÜN İLK KEZ MASAYA YATIRILACAK

Bugünkü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın ekonomik verileri komisyonda masaya getirilecek.

DOĞRUDAN 7 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Asgari ücret doğrudan 7 milyon kişiyi ilgilendirirken, hane halkıyla birlikte bu rakam neredeyse 20 milyona ulaşıyor. Bugünkü toplantıda ilk kez 4 işçi birden masada yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet olarak hakem rolü üstleneceklerini belirtmişti. Şu anki asgari ücret bir işçi için brüt 13 bin 414 lira net olarak ise 11 bin 402 lira. Brüt asgari ücretten 2 bin 79 lira 25 kuruş SGK primi kesiliyor. Bir de işsizlik primi var o da 268 lira 29 kuruş..

İŞVEREN VERGİYE İŞARET EDİYOR

İşveren Sendikası TİSK ise işçilerin üzerindeki vergi yüküne dikkat çekiyor. TİSK'in talebi öncelikli olarak vergi yükünün azaltılması. Bu konuda iktidara bastırıyor. Bin kişi üzerinde yapılan anketten ise yüzde 40 ve üzerinde zam beklendiği sonucu çıktı.

ZAM ORANLARINA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

Masada TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer alacak. İktidarın yılda bir kez zam yapacağını açıklamasının ardında enflasyona göre zam oranını işçiler bu sene yüksek bekliyor. İşte zam oranlarına göre asgari ücretin ulaşabileceği rakamlar...

*Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

*Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

*Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

*Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

*Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

MASADA HANGİ VERİLERİN ÖNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

-6 aylık enflasyon tahmini

-TÜRK-İş ve TİSK'in rapor ve verileri

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmaları

Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak kayıtlarda. 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması da bazı çevrelerce de dikkat çekiyor.