Türk kulüp başkanı Danimarka’da takımını alır almaz hedefini açıkladı: Kümede kalmak istiyoruz

Kaynak: Haber Merkezi
Türk kulüp başkanı Danimarka’da takımını alır almaz hedefini açıkladı: Kümede kalmak istiyoruz
Danimarka Süper Ligi’nde yeni bir dönem başlıyor. Vejle Boldklub’un yeni patronu ve başkanı Dr. Çağdaş Şenyürek oldu.

Uzun süredir sürdürülen görüşmelerin ardından Vejle kulübünün yeni sahibi bir Türk oldu.

Dr. Çağdaş Şenyürek, Danimarka’da ilk kez bir Türk başkan olarak tarihteki yerini aldı.

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Vejle Boldklub’un yeni sahibi olan Şenyürek, "Danimarka futbolu Avrupa’nın parlayan yıldızlarından biri. Vejle ise eski bir kulüp, şampiyonluklar yaşamış ve kaliteli oyuncular çıkarmış bir kulüp. Biz Vejle’yi tekrar zirveye taşıyacak, Avrupa kupalarında Danimarka futbolunun bayrağını dalgalandıracak bir kulüp yapmak için bir vizyon belirledik” dedi.

Şenyürek sözlerine şöyle devam etti:

Profesyonel ekibimizle futbol stratejimizi oluşturduk. Öncelikli amacımız Vejle’yi bu sezon ligde kalmayı garantilemek ve sonrasında gelecek sezonlar için güçlü bir kadro kurmak. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz ve yüksek motivasyonumuzla futbola katkı sağlamaya geldik.

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Vejle, bu sezon 17 maçta 3 galibiyet aldı. Danimarka ekibi 14 puan topladı.

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