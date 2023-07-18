Türk mitolojisinde Adapa’nın ne anlama geldiği ortaya çıktı

Adapa kelimesinin ne anlamlar içerdiği ve öyküsü derlendi. İşte Türk mitolojisinde Adapa kelimesinin anlamı.

Türk mitolojisinde Adapa’nın ne anlama geldiği ortaya çıktı

Mezopotamya mitolojisinde Adapa yaratılmış ilk insan olarak bilinir.

Antik bir Sümer kralı olarak bilinen Adapa, ulusun ilk lideri olarak geçer.

Adapa, Akadca’da erkek anlamına da geliyor. Ayrıca insanlığa dili öğretenin Adapa olduğuna inanılır. Adapa’nın öldükten sonra sonra Apkallu’dan (yedi büyük bilge) biri olduğuna tabir ediliyor.

Adapa, adama dönüşmüş kişi anlamı da taşır.

Adapalar evrende her şeye dahip olduklarına ve Tanrı tarafından kendisine öğretildiğine inanılır.

HİKAYESİ

Tanrısal soydan gelen insan olarak bilinen Adapa, Balıkçı teknesini devirdiği gerekçesiyle Güney Rüzgârı'nın kanatlarını kırınca tanrıların önünde hesaba çekilmesi gerekir.

Onun koruyucu tanrısı, cennetteyken yiyip içmemesi gerektiği konusunda onu uyarır. Adapa'nın ölümsüz olma şansını elinden almıştır.

İnsanların ölümlü oluşu Adapa'nın aklını kullanmamasından kaynaklıdır. Bir gün Adapa'nın önüne ölümsüzlüğü elde etme şansı çıkar, ancak Adapa bunu kullanamaz. Adapa, Baş tanrının huzuruna çağrılır ve koruyucu tanrısı ona, kendisini öldürek için yiyecek ve içecek verileceğini, onlardan tatmamasını haber verir. Hüküm verileceği gün, öteki tanrılar onu tutarlar ve Baş Tanrı, ölümsüzlük yiyecek ve içeceğini getirtir.

Adapa bunları da almak istemez. Tanrı şaşırıp nedenini sorar. Adapa ise "Bir başkası yemeyeceksin, içmeyeceksin, dedi.” ifadelerini kullanır. Daha sonra Adapa'nın yeryüzüne atılması emredilir.

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