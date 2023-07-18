Aha Han ne anlama geliyor? Türk mitolojisinin gizemli tanrıçası

Türk mitolojisinde Aha Han Hayvan Tanrısı anlamına geliyor. Aha Han’a Ahağa Han da deniyor.

Mitolojiye göre, hayvanları koruyan Aha Han, hayvanların ağası olarak da bilinir.

Aha Han’lara Ülgen tarafından yabâni hayvanların ve onların yavrularının sorumluluğunun verildiği ortaya çıktı.

Yakutlardaki Aha adlı ırmak tanrıçası ve Anadoludaki Aka adı verilen Ana Tanrıça ile de ilgilidir.

Bazı kimselere göre, ise Aha Han, Aka Hanım ile aynıdır.

Aha Han kelimesinin Ağ/Ah/Ak kökünden türediği biliniyor. Ağa/Aha ise abi demektir.

Moğolca da Aha erkek kardeş demektir.