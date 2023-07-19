Türk mitolojisinde Üçoklar’ın kökü: Ağaç Ana

Ağaç Ana Türk mitolojisinde Ağaç Tanrıçası olarak bilinir.

Ağaç Ana, Ağaş, Ağas, Yağaç, Yığaç, Cığaç, Eves olarak adlandırılır.

Moğolcada Ağaç Ana, Mod olarak söylenir.

Bazı Türk boyları da ağaçtan türediklerine inanırlar. Bir boyun adı olan Kıpçak “Ağaç Kovuğu” demektir.

Kıpçak’ı annesi ağacın kovuğunda doğurduğu öğrenildi.

Daha eski dönemlerde de ağaçtan doğma şeklinde bir anlayışın olduğu biliniyor.

Oğuz Han’ın ilk eşi de Ağaç Ana ile benzerdir. Oğuz Han’ın bulduğu bu kız da bir ağacın ortasında 3 erkek çocuğu doğurur. Bunlar Üçoklardır. Üçoklar adı verilen Türk boylarının anası olarak kabul edilir.

Türk kültüründe büyük ağaçlara saygı duyulur.

Ağaç Ana’yı belirgin bir biçimde Ağaç Ata’dan ayıran en önemli özellik, içinde yaşayan dişi bir varlığın veya kadının bulunması ve onun da doğurgan olmasıdır.