Türk mitolojisinde Üçoklar’ın kökü: Ağaç Ana

Üçoklar adı verilen Türk boylarının anası Üçokların kökünün nereden geldiğini anlatan müthiş bir mitoloji. Türk mitolojisinde Ağaç Ana ne anlama geliyor?

Türk mitolojisinde Üçoklar’ın kökü: Ağaç Ana

Ağaç Ana Türk mitolojisinde Ağaç Tanrıçası olarak bilinir.

Ağaç Ana, Ağaş, Ağas, Yağaç, Yığaç, Cığaç, Eves olarak adlandırılır.

Moğolcada Ağaç Ana, Mod olarak söylenir.

Bazı Türk boyları da ağaçtan türediklerine inanırlar. Bir boyun adı olan Kıpçak “Ağaç Kovuğu” demektir.

Kıpçak’ı annesi ağacın kovuğunda doğurduğu öğrenildi.

Daha eski dönemlerde de ağaçtan doğma şeklinde bir anlayışın olduğu biliniyor.

Oğuz Han’ın ilk eşi de Ağaç Ana ile benzerdir. Oğuz Han’ın bulduğu bu kız da bir ağacın ortasında 3 erkek çocuğu doğurur. Bunlar Üçoklardır. Üçoklar adı verilen Türk boylarının anası olarak kabul edilir.

Türk kültüründe büyük ağaçlara saygı duyulur.

Ağaç Ana’yı belirgin bir biçimde Ağaç Ata’dan ayıran en önemli özellik, içinde yaşayan dişi bir varlığın veya kadının bulunması ve onun da doğurgan olmasıdır.

kok.jpg

İlgili Haberler
Aha Han ne anlama geliyor? Türk mitolojisinin gizemli tanrıçası
Türk mitolojisinde Adsız ne anlama geliyor?
Türk mitolojisinde Adapa’nın ne anlama geldiği ortaya çıktı
Türk mitolojisinde Adak ne anlama geliyor?
Öne Çıkanlar
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 19 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 19 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Profesör kadınların menopoz yaşını uzatmanın sırrını açıkladı Sağlık
Profesör kadınların menopoz yaşını uzatmanın sırrını açıkladı
Pınar Deniz tatil fotoğraflarını paylaştı Magazin
Pınar Deniz tatil fotoğraflarını paylaştı
Kimlik numarasının sonu 2,4,6,8 olanlar dikkat! Zamlı ödemeler hesaplara yatmaya başladı Güncel
Kimlik numarasının sonu 2,4,6,8 olanlar dikkat! Zamlı ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? Keşfet
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü Dünya
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü
Rıza Çalımbay'dan flaş Arda Güler iddiası: Çocuğu bitireceklerdi Spor
Rıza Çalımbay'dan flaş Arda Güler iddiası: Çocuğu bitireceklerdi
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı Siyaset
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı