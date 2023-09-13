Türk mitolojisinde Balkar ne demek?

Balkar, Türkçedeki "kurban" sözcüğünün içerdiği anlamdan daha geniş kapsamlıdır. Ayrıca Türk mitolojisinde Balkar, ilahi bir amaçla kesilen veya doğaya salınan hayvan ya da doğaya saçılan yiyecek, içecekler ile tahılları da içerir.

Kereh sözcüğü de eşanlamlı olarak kullanılmıştır. Kurban yeryüzündeki bütün inanç sistemlerinde rastlanan bir olgudur.

İslam dini ile daha da önem kazanan Kurban kavramı İbrahim peygamberin oğlunu kurban etmeye niyetlenmesi ama karşılığında ona bir koç gönderilmesi çok bilinen olaydır.

Öteki dünya ile iletişim kurmanın bir yolu olarak algılanır. Türklerde dört tür kurban uygulaması vardır.