Türk mitolojisinde batur ne anlama geliyor?

Kahraman ve yiğit savaşçı anlamına gelen Batur, Türk ve Moğol dili kökenli onursal unvanıdır. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde batur ne anlama geliyor?

Batır, Bagatur, Bogatur, Bagatır, Batar, Bağatar, Bahadır olarak da söylenir. Anlam ve İçerik Vuruşçu, yiğit kişi demektir. Batur, kahraman ve yiğit savaşçı anlamına gelir.

Her ulusun, her kavmin mutlaka kahramanları vardır. Tunguzlarda ejderhaya “Mudur” adı verilir ve bu sözcükle bağlantılı gibi durmaktadır.

Moğolistan’ın Başkenti Ulan Batur (Ulağan Bağatur)’un adının anlamı “Kızıl Kahraman” demektir.

Bağatur şeklinde telaffuz edilen kelime, Çin’in Sui Hanedanlığı (589-619) tarihçesine göre 7. yüzyılda Çin’in batısında ve kuzeyindeki yaşayan Moğol ve Türk step kavimleri arasında kullanıldı.

Batıda ise 9. yüzyılda Ön Bulgarlar, bağatur kelimesini kullanıyorlardı. Babası Yesügey Bağatur olarak anılan Cengiz Han, 13. yüzyılda maiyetindeki kuvvetler arasından yiğitlik ve üstün hizmetleri görülen bin kişiye bu onursal lakabı bahşetmişti.

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