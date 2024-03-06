Türk ordusu Türksüzleştirilirken muhalefet uyuyor!

Milli Savunma Üniversitesi’nin sınavında yaşanan skandalı yazmıştım!

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gözetmenlere şu mesajın yollandığını paylaşmıştı:

“Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak "insani" ya da "uzun dönem" yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz. ÖSYM B001” Bu doğru mu?”

ÖSYM, bu mesajın doğru olduğunu yaptığı açıklamada kabul ederken mesajın “sehven” gönderildiğini açıkladı!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınav görevlilerine gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir"

Hemen üstüne ise sınav kılavuzunda da benzer ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı!

Bina sınav sorumlularına yönelik hazırlanan kılavuzda, “T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve belgenin arka yüzünde ikamet izni türü olarak “insani” ya da “uzun dönem” yazan ve pasaportunu ibraz edemeyenlerin ikamet izni kartları sınava girişlerde geçerli belge olarak kabul edilecektir” ibaresine yer verildi!

Yani Türk Silahlı Kuvvetlerine personel seçilen sınava, “insani ikamet izni” bulunan yabancılar da girebiliyordu!

ÖSYM bu skandalın üstüne ise sessizliğe büründü!

Kaç gün geçti ne ses var ne seda?

Suriye’de çıkarılan iç savaşla Türkiye’nin altına dinamit konulurken demografik yapımız da o günden bugüne dönüştürülmeye başlandı!

Şimdi bangır bangır yapıyorlar yapacaklarını ama o dönem sessiz sedasız yapıyorlardır!

Her alanda sığınmacıların önü açılırken artık devlet dairelerinde dahi Türkler ikinci planda!

Milli Eğitim Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanlığı’nda elinizi sallasanız bir Suriyeli’ye çarpmaması içten bile değil!

İş o duruma geldi ki, artık Milli ordumuza aday seçilen sınavlara dahi girmelerinin önü açıldı!

Ülkeyi eli silah tutan Afgan’ı, Suriyelisi, Pakistanlısı doldurmuşken sırf ülke sınırlarında bulunmaları dahi tehlike arz eden tiplere TSK’nın yolu açılıyor bir de!

Yalansa yalan desinler, çıkıp açıklasınlar!

Ama çıkıp bir açıklama dahi yapamıyorlar neden?

Çünkü her açıklamaları ayrı bir skandalı ortaya çıkarıyor da ondan!

736 bin 894 adayın başvurduğu sınava girenlerin kaçı yabancı?

Bu kişilere ikamet izni nasıl verildi?

Bu kişilerin ve aile üyelerinin Suriye’deki sabıka kayıtlarına bakıldı mı?

ÖSYM neden suskun?

Sadece ÖSYM mi suskun sahi?

Mecliste grubu bulunan tüm muhalefet kafasını kuma gömmüş durumda?

Yahu ana muhalefet partisi milletvekili değil miydi daha bir sene önce TSK’da Suriyeli subay ve astsubayların istihdam edildiğini söyleyen?

CHP’deki değişimi ve dönüşümü günbegün seyrediyoruz ancak bu kadar mı değiştiniz kardeşim?

Genel başkanları Özgür Özel, bedelli askerliğe kaçanlardan oy istemediğini açıklarken partinin milletvekilleri de sanırım Suriyelilerin TSK’ya girmesinin önünün açılmasında bir beis görmüyor!

Sadece CHP mi?

Tek tek isimlerini saymaya gerek yok tüm muhalefet kış uykusunda!

Ülkenin demografik yapısı değişiyor, devletin kurumları tarikatlara teslim ediliyor, kuruluş ilkelerinden altı oktan birinin laiklik olduğu CHP, bu duruma nasıl sessiz kalıyor?

Ensar Muhacir ayaklarıyla resmi rakamlara göre 3 milyon 158 bin 724 Suriyeliyi doldurdular güzel ülkemize!

Bazı illerimizde sayıları Türk nüfusuna yaklaştı, hatta geçti!

Örneğin Atatürk’ün “şahsi meselem” dediği ve bizzat şahsi çabalarıyla Türk topraklarına katılmasını sağladığı Hatay’da Suriyeli sayısı, Türk nüfusunu geçti!

Bunu ben değil, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur söylüyor!

Evet, bu duruma sessiz kalan CHP’nin milletvekili!

Atatürkçü subaylarımız TSK’dan uzaklaştırılırken, TSK’ya alternatif olarak SADAT kurulurken kimsenin sesi çıkmıyor!

Sırf oy uğruna bir ülkenin çökertilişi karşısında gözler kapatılıyor, kulaklar tıkanıyor!

Çoğunluğun dediğinin olduğu demokrasi işte bunlara gebe!

TSK tıpkı Osmanlı’daki gibi kozmopolit bir yapıya büründürülmeye çalışılıyor!

Ama unutuluyor, emperyalist güçlerin saldırısında ilk fırsatta Osmanlı’yı içeriden vuran, isyan edenler de bu “ümmet” kardeşlerimizdi!

Bir ordunun içinde birlik “ümmet” algısıyla değil, “millet” bilinciyle sağlanır!

Millet olmayı başaramazsan, ümmet olmuşsun ne yazar!