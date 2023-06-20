Türk kozmetik devi için acı son. İflasına resmen kararı verildi yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Milli Gazete'nin haberine göre, iflas eden şirketlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez iflas haberi İstanbul Esenyurt merkezli Farpa Kozmetik'ten geldi. Geçtiğimiz aylarda konkordato talep edilen firma ekonomik sıkıntıları bir türlü aşamadı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato sürecinden başarılı çıkamayan Farpa Kozmetik Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi için iflas kararı verdi.

Bünyesinde birçok markayı barındıran Farpa Kozmetik 2021 yılından beri ekonomik anlamda zor günlerden geçiyordu.

Ekonomik verilerin kötüye gittiği Türkiye’de son aylarda bir hayli fazla artan iflas kararları da bu durumu yeterince gözler önüne seriyor.

Şirkette çalışan yüzlerce kişi işsizler kervanına katılacak.