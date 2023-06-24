Türkiye'nin köklü tekstil firması iflas etti. 1965 yılında kurulmuştu

İflaslara bir yenisi daha eklendi. Ekonomik sıkıntıları aşamayan Bursa'nın köklü dev firması Asdin Tekstil iflas etti. Mahkeme sonucu 1965 yılında kurulan Asdin Tekstil için iflas kararı verildi.

Türkiye'nin köklü tekstil firması iflas etti. 1965 yılında kurulmuştu

Milli Gazete'nin haberine göre, ekonomik darboğazdan çıkamayan Bursa’nın köklü dev tekstil firması Asdin Tekstil için iflas kararı verildi.

1965 yılında kurulan ve Kenan Kılıçaslan ve Vedat Kılıçaslan tarafından yönetilen tekstil firması Asdin Tekstil Gıda ve Tekel Ürünleri Emlak Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi için geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapılmış ve komiser atanmasına karar verilmişti.

Bursa Kestel’de yıllık 3 milyon 500 bin metre gömleklik kumaş üretimi yapan dev tekstil firması Asdin Tekstil için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/422 Esas sayılı dosyasına göre iflas kararı verdi.

Zor günler geçiren Asdin Tekstil geçtiğimiz temmuz ayında konkordato ilan etmişti.

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