Bülent Ersoy'un sahne kostümü hastanelik etti

Ünlü diva Bülent Ersoy, geçtiğimiz gece, Maslak bulunan bir mekanda sahneye çıktı. Sahne kostümleriyle her zaman gündem olan Ersoy, bu defa yine diktirdiği kostümüyle dikkat çekti.

Bülent Ersoy'un, kostümü modacı Semih Doğruer'in dikim atölyesinde tam 24 saatte 5 kişilik bir terzi ekibiyle dikildi. 5 kişilik terzi ekibinden biri, o kadar çok yoruldu ki, sonunda hastanelik oldu.

Bülent Ersoy, yaşanan bu can sıkıcı olay üzerine terzi ekibinin gönlünü aldı. Ekibe 2 bin dolar bahşiş verdi. Geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konser sırasında giydiği mavi kostümüyle frikik veren Ersoy, "Önlemini aldık, bu defa çift dikiş attırıyorum" demişti.

İşte Bülent Ersoy'un terzisini hastanelik eden o kostüm