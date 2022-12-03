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  • Bülent Ersoy'dan ilginç bir istekte bulundular. 20 yıl sonra yeniden fotoğraf çektirdiler

Bülent Ersoy'dan ilginç bir istekte bulundular. 20 yıl sonra yeniden fotoğraf çektirdiler

Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Ordu’ya geldi. Altınordu ilçesinde bir iş yerinin açılışına katılan Ersoy, burada hayranlarıyla fotoğraf çektirirken ilginç bir istekle karşılaştı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 21:01
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Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy katıldığı bir açılışta 20 yıl öncesine gitti

Bülent Ersoy'dan ilginç bir istekte bulundular. 20 yıl sonra yeniden fotoğraf çektirdiler
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Ersoy, Ordu’da katıldığı bir açılış sırasında 2002 yılında Antalya’da fotoğraf çekildiği iki kız kardeşle bir araya geldi. Kız kardeşlerden gelen ‘nikah şahidi olur musunuz’ sorusuna Ersoy, "Ben bu işlerde hiç dikiş tutturamadım. Hepsi kaçtı gitti" diye yanıt verdi.

"ALLAH KORUSUN BİR TERSLİK OLUR"

Kurdele kesiminin ardından işletme sahipleriyle bir süre sohbet eden Ersoy, kendisiyle görüşmek isteyen iki kız kardeşle bir araya geldi. 20 yıl önce Antalya’da birlikte çekildikleri fotoğrafı gösteren iki kız kardeşin elindeki resimleri alan Ersoy, bir süre sohbet etti.

Ersoy, kız kardeşlerden gelen 'Ablamın nikah şahidi olur musunuz' sorusunu "Ben yapamam, uğursuz gelirim. Ben bu işlerde hiç dikiş tutturamadım. Hepsi kaçtı gitti. Allah korusun bir terslik olur" diyerek yanıtladı. (DHA)

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