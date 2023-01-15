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  • Bülent Ersoy eski moda tasarımcısına ateş püskürdü: Ben taklit etmem kuş beyinli...

Bülent Ersoy eski moda tasarımcısına ateş püskürdü: Ben taklit etmem kuş beyinli...

Bülent Ersoy, önceki akşam Maslak'ta sahneye çıktı. Ünlü sanatçı Burcu Sedef imzalı bir kıyafet giydi ve başına da taşlı bir aksesuar taktı. İşte ne olduysa o aksesuar yüzünden oldu.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 13:05
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Bülent Ersoy kendisine taklitçi diyen modacıya ateş püskürdü

Bülent Ersoy eski moda tasarımcısına ateş püskürdü: Ben taklit etmem kuş beyinli...
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Bülent Ersoy, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Burcu Sedef imzalı bir kıyafet giyen Ersoy’un başına taktığı taşlı aksesuarı olay oldu.

Bülent Ersoy’un eski modacısı Pınar Kerimoğlu sosyal medya hesabından kendi yaptığı benzer tasarımı paylaşıp “İstediğiniz kadar aynısını yaptırın. Aklınız bende belli ki” yazdı.

Taklit imasına sinirlenen Bülent Ersoy 1980’de İzmir Fuarı’nda çekilmiş videosunu paylaştı. Altına da “Ben taklit etmem, edilirim. 1980’de kullandığım baş aksesuarımı çalıp bir de sahip çıkmaya çalışan kuş beyinli. Sensin hazır giyim butikçisi” yazdı.

 

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