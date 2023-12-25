Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
Türkiye'nin operasyonlarını kınamak amacıyla bir araya gelen terör örgütü destekçileri, Türk SİHA'larının toplantı yaptıkları alanının yakınlarını vurmasıyla panik yaşadı.

SonDakika.com haberine göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyine başlatılan operasyonlarda çok sayıda terör hedefi etkisiz hale getirildi. Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi vurduğu bildirildi. Başlatılan operasyonlardan dolayı Türkiye'yi kınamak amacıyla toplanan terör örgütü destekçileri de payını aldı.

TOPLANTI DÜZENLEDİKLERİ ALANIN YAKINI VURULDU

PKK/ YPG'li teröristlerin kontrolünde olan petrol tesisleri başta olmak üzere birçok terör hedefi başlatılan operasyonla imha edildi. Terör örgütünün uzantılarının olduğu bir grup ise Türkiye'yi suçlamaya çalıştıkları bir basın toplantısı yaptı. Türk SİHA'larının ise düzenlenen bu basın toplantısının alanın yakınını vurması ile terör örgütü destekçileri büyük korku yaşadı.

PANİKLE SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR

Meydana gelen patlama anında, toplantı sırasında salonda yer alan terör örgütü konuşmacılarına korku dolu anlar yaşattı. Basın toplantısını aceleyle bitiren terör destekçilerinin korku ile sağa sola kaçtığı görüldü.

İlgili Haberler
Şehit cenazesinde Özgür Özel’in çelengini parçalayan kişi AKP’li çıktı
Asgari ücrette dengeleri değiştirecek öneri
Son Haberler
15 yıllık hapis cezası vardı. Yakalandı Gündem
15 yıllık hapis cezası vardı. Yakalandı
Karın bölgesi yağlanma ve sarkma problemlerine mucize çözüm Sağlık
Karın bölgesi yağlanma ve sarkma problemlerine mucize çözüm
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 20 bin 674'e yükseldi Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 20 bin 674'e yükseldi
Pırasa yemeği nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Pırasa yemeği nasıl yapılır?
Türk mitolojisinde Harkıt ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Harkıt ne anlama geliyor?
Rüyada urgan görmek ne demek? Rüyada urgan görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada urgan görmek ne demek? Rüyada urgan görmek neye işaret?