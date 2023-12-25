Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu

SonDakika.com haberine göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyine başlatılan operasyonlarda çok sayıda terör hedefi etkisiz hale getirildi. Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi vurduğu bildirildi. Başlatılan operasyonlardan dolayı Türkiye'yi kınamak amacıyla toplanan terör örgütü destekçileri de payını aldı.

TOPLANTI DÜZENLEDİKLERİ ALANIN YAKINI VURULDU

PKK/ YPG'li teröristlerin kontrolünde olan petrol tesisleri başta olmak üzere birçok terör hedefi başlatılan operasyonla imha edildi. Terör örgütünün uzantılarının olduğu bir grup ise Türkiye'yi suçlamaya çalıştıkları bir basın toplantısı yaptı. Türk SİHA'larının ise düzenlenen bu basın toplantısının alanın yakınını vurması ile terör örgütü destekçileri büyük korku yaşadı.

PANİKLE SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR

Meydana gelen patlama anında, toplantı sırasında salonda yer alan terör örgütü konuşmacılarına korku dolu anlar yaşattı. Basın toplantısını aceleyle bitiren terör destekçilerinin korku ile sağa sola kaçtığı görüldü.