Şehit cenazesinde Özgür Özel’in çelengini parçalayan kişi AKP’li çıktı

Pençe Kilit Operasyonu’nda 12 askerimi şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem için Antep'te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk biri tarafından parçalanıp fırlatıldı.

Provokasyon yapan kişinin kimliği belli oldu. Çelengi fırlatıp tekbir getiren kişinin 2018 seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olan Kenan Öztürk olduğu öğrenildi.

Öte yandan dönemin AKP İl Başkanı ve şu an milletvekili ola Eyyüp Özkeçeci ile AKP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile fotoğrafları da olduğu paylaşıldı.

MANİSA’DA DA ÖZEL PROTESTO EDİLMİŞTİ

Öte yandan Manisa’da şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto edilmişti. Özel, şehit cenazesine böylece katılamamıştı.