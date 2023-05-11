Türkan Şoray’dan gençlere dikkat çeken mesaj

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada yüksek okulları bitirmek, okumak kadar güzel bir şey yok. Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün” dedi.

Türkan Şoray’dan gençlere dikkat çeken mesaj

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Türk sinemasının ‘Dört yapraklı yoncası’ olarak anılan ‘Sultan’ lakaplı Türkan Şoray, Bursa’da özel bir okul tarafından düzenlenen ‘Anneler Günü’ söyleşisine katıldı. İlk ve ortaokul ile lise öğrencileri ve velilerle buluşan Şoray, bir konuşma da gerçekleştirdi.

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Gençlik yıllarında öğretmen olmak istediğini belirten Şoray, "Her zaman, herhangi bir okulun kapısından içeri girsem, içimi ılık bir şeyler kaplar. Hep okulda kalayım isterim. Çok garibinize gidecek belki ama öğrenci olmak isterim. Zaten yıllar önce sinema oyuncusu olmadan önce, annem beni yatılı öğretmen okuluna yazdırmış. Yatılı öğretmen okuluna gidecektim ve öğretmen olacaktım. Eğitimle ilgili her şey beni çok duygulandırıyor, çok heyecanlandırıyor” dedi.

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"ÜLKEMİZİ DAHA İLERİLERE GÖTÜRÜN"

Kendisini dinleyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Türkan Şoray, “Gençler sizleri görünce o kadar mutlu oluyorum ki, sizlerden o kadar güzel enerji alıyoruz ki; bizim umudumuzsunuz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler bu ülkeyi çok güzel yerlere getirin. Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada, yüksek okulları bitirmek ve okumak kadar güzel bir şey yok. Ben bunun eksikliğini çok çektim. Sinema benim okulum oldu ama çok isterdim imkanlarım müsait olsaydı, beni okutsalardı. Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün. Çağdaş, ileri, güzel bir ülke olması için. Zaten öyleyiz ama daha da ileri gitmesi için sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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