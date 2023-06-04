Türkan Şoray’ın filmlerindeki büyük sır ortaya çıktı. Gerçek yıllar sonra anlaşıldı

Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray’ın filmlerindeki meşhur şarkı performanslarında duyduğumuz sesin kendisine ait olmadığı seneler sonra ortaya çıktı.

Türkan Şoray’ın filmlerindeki büyük sır ortaya çıktı. Gerçek yıllar sonra anlaşıldı

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Efsane filmlerin ilk çıktığı 70’li yıllarda yazlık sinema izleyicileri sesin Türkan Şoray'ın kendisinden geldiğini sanıyordu. Yapımcılar, bir pazarlama stratejisi olarak sihirli bir sahne duruşu olan Türkan Şoray’ın sesinin gizli kalması gerektiği düşünmüştü.

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Fakat sesin gerçek sahibi Belkıs Özener 2000'li yıllarda ortaya çıkarak “Bu şarkıları ben okudum ve bir albümde topladım” dedi.

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Belkıs Özener, 100'ü Türkan Şoray'ın olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirdi.

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