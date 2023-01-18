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Türkan Şoray: Sinemadan uzak kalmak beni hüzünlendiriyor

Türkan Şoray, önceki gün Küçükçekmece’de gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Türk Sineması'nın Sultanı efsane sanatçı Türkay Şoray, alkışlarla karşılandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 20:32
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Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray hayranlarıyla sohbet etti

Türkan Şoray: Sinemadan uzak kalmak beni hüzünlendiriyor
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Türkan Şoray, Küçükçekmece’de sevenleriyle bir araya geldi. Sevgi ve tezahüratlar karşısında duygusal anlar yaşayan oyuncu, "O sıcak sevginizle, alkışlarınızla beni duygulandırdınız. Sizleri çok seviyorum. Küçükçekmece’nin sıcak kadınları ve sıcak insanları ne kadar güzelsiniz. Keşke aranıza gelsem size sarılsam, sizi öpsem. Sizin sevginizle beslenmek çok güzel" dedi.

"Türkan Şoray denince aklınıza ne geliyor?" sorusuna kadınlar; "Aşkların en güzeli, "Türk kadınının simgesi", Emekçi kadınların simgesi", "Sinemanın simgesi", "Gözleri ömre bedel", "Kadın gibi kadın", "Canımız ciğerimiz, dünyanın en güzel kadını" cevaplarını verdiler.

Hayranlarının yoğun ilgisi ve sevgisiyle duygusal anlar yaşayan Türkan Şoray ise "Ben kendimi hep emekçi olarak gördüm. Yıllardır, dünyayı ve kendimi tanımaya başladığımdan itibaren sürekli, hiç durmadan çalıştım.

''SİNEMAYA EMEK VERMEKTEN GURUR DUYUYORUM''

Bu dünyanın nasıl olduğu sorulduğu zaman ben hep 'Ben bir sinema emekçisiyim, sinemaya emek vermekten müthiş gurur diyorum' dedim. Hayatım çalışmakla geçti. 15 senedir setlerden uzağım. Setlerden uzak olmak beni hüzünlendiriyor ama ne mutlu sizlerle buluşunca yaşama arzum yenileniyor. Sizler bana hayat ışığı oluyorsunuz. Şimdi sorsalar yine Türkan Şoray olmak isterim, yine sinemayı seçerim. Keşke tekrar o yaşlara dönsem keşke yine oyunculuk yapsam" ifadelerini kullandı.

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Sare
18.01.2023 21:26
Yeri doldurulamaz yetenek  
 
Zahide
18.01.2023 21:26
Böyle sanatçılar artık yok,gerçekten yeşilçam yıldızları her biri efsane  
 
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