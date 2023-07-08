Türkan Şoray'ı yıkan ölüm!

Türkan Şoray, Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Şamdan, Şoray'a hayranlığı nedeniyle kendini sanata adamıştı.

Türkan Şoray'ı yıkan ölüm!

Editör: Özlem KIRAL

Türkan Şoray, hayranlarından Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

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Metin Şamdan, ilkokul yıllarında izlediği filmlerle Türkan Şoray'a hayranlık duymaya başladı. Şamdan, Şoray'a duyduğu hayranlık nedeniyle kendini sanata adayarak önce resim, daha sonra da Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimi aldı.

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Türkan Şoray, üzüntüsünü, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan" şeklinde dile getirdi.

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