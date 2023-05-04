Türker Ertürk’ten dehşet 14 Mayıs iddiası: “Sandıkları yakacaklar” “Kaos ve provokasyona hazırlanıyorlar”

Türker Ertürk 14 Mayıs açıklamasında, “Size analizimi paylaşayım, seçilmiş şehirlerde, seçim günü, seçim merkezlerine saldırı, sandıkların yakılması gibi eylemler bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Türker Ertürk’ten dehşet 14 Mayıs iddiası: “Sandıkları yakacaklar” “Kaos ve provokasyona hazırlanıyorlar”

Emekli Amiral Türker Ertürk Flash Haber TV’de Begümhan Aydoğan’ın sunduğu Serbest Kürsü programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Program moderatörü Begümhan Aydoğan, Ertürk’e İçişleri Bakanı’nın 14 Mayıs Seçimlerini bir darbe olarak niteleyen konuşması hakkındaki yorumunu sordu. Bunun üzerine Emekli Amiral Ertürk, son dönemde iktidar sözcülerinin birçoğunun benzer açıklamalarına işaret ederek aslında AKP’nin kendisinin seçim günü milli iradeye bir darbe planladığını, bu tür konuşmaların da ona hazırlık olduğunu iddia etti.

Ertürk, seçim günü bazı seçim çevrelerinde terör üzerinden seçim sandıklarına yönelik saldırılar olabileceğini ve YSK’nın da bunu gerekçe göstererek seçimi iptal edebileceğini ileri sürdü.

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“SANDIKLARIN YAKILMASI GİBİ EYLEMLER BEKLİYORUM”

Emekli Amiral Türker Ertürk’ün çok konuşacak açıklamaları şu şekilde:

“Ben biraz farklı düşünüyorum bu söylenenleri AKP cephesinin, seçim atmosferi ya da kızgınlıkla söylediğini düşünmüyorum, Binali beyin, Hulusi beyin, Süleyman beyin ve Erdoğan’ın söylediklerini ve yaptıklarını büyük resmin içine koyduğunuzda bu hazırlık safhası, bir darbeye hazırlanıyorlar… Nasıl bir darbe bu? Milli iradeye karşı bir darbe. Büyük bir kaos ve provokasyona hazırlanıyorlar. Planlarsınız, öngörürsünüz ama istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Hem halkı hem güvenlik güçlerini hazırlıyorlar. Özellikle PKK ve HDP üzerinden ötekileştiriyorlar. Sizin gibi bağımsız kanallar az, kendi yandaş olan kanallarıyla, güvenlik güçlerini ve halkı hazırlıyorlar. ‘Size analizimi paylaşayım, seçilmiş şehirlerde, seçim günü, seçim merkezlerine saldırı, sandıkların yakılması gibi eylemler bekliyorum. Bunun alt yapısını hazırlıyorlar, arkasını dolduruyorlar, YSK müdahale ediyor ve seçimi bitiriyor.’”

“AKLI BAŞINDA BİRİ, BUNLARI SÖYLEYEBİLİR Mİ ALLAH AŞKINA?”

Cemal beyle konuştuk (Cemal Enginyurt’u kastederek) Kamuoyu yoklamaları çok net, açık ara muhalefet kazanıyor, bunu Cemal bey biliyor da, Sayın Erdoğan bilmiyor mu? Bakın seçimi kazanamayacaklarını görüyorlar. Bu seçim kurgusunu nasıl değiştirebiliriz, dengeyi nasıl bozabiliriz. Strateji budur zaten, başarıları yok, nerden başarı hikayesi yaratmaya çalışıyorlar TSK’dan ve savunma sanayi projelerinden ufak ufak hamleler bekliyorlar. Başından beri geldikleri İslami ve Milli değerler üzerinden ağır bir istismar var ama bugüne kadar o kadar çok yaptılar ki artık halk bunları aştı. Planladıkları büyük provokasyonun arka planını inşa ediyorlar, halkı buna hazırlamaya çalışıyorlar. Yarın bir gün bir saldırı olduğu takdirde siz duydunuz ve alışmışsınız. Kitle iletişim araçlarıyla her gün yapıyorlar bu bombardımanı! Binali bey söylüyor Süleyman bey söylüyor. Aklı başında biri, bunları söyleyebilir mi Allah aşkına?”

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