﻿ Türkiye'de rüşvet dağıttığı ortaya çıkan firmanın cezası belli oldu

SEC'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Oracle, iştirakleri aracılığıyla Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan'da resmi görevlilere rüşvet verdiği tespit edilen dosyayı kapatmak için 23 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Oracle 2016-2019 yılları arasında bu ülkelerde iş karşılığı rüşvet vermek maksadıyla özel fonlar oluşturdu.

ABD'de SEC, Türkiye, BAE ve Hindistan'da resmi görevlilere iştirakleri aracılığıyla oluşturduğu fonlarla resmi görevlilere rüşvet verdiği tespit edilen Oracle'ın 23 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. SEC açıklamasında söz konusu fonlarla rüşvetin yanında Türk yetkililerinin teknoloji konferanslarına katılımı için de ödeme yapıldığı belirtildi. Ayrıca yetkililerin aileleleri için de bu fonlarla Kaliforniya gezisi düzenlendiği ifade edildi.

KONFERANSA KATILANLARIN AİLELERİNE YAN GEZİLER...

Bunun yanında Türkiye ve BAE'deki iştirakler rüşvet fonlarıyla Oracle politikalarına aykırı bir şekilde yabancı yetkililerin teknoloji konferanslarına katılmaları için ödeme yaptı.

Açıklamada Türkiye iştirakinin çalışanlarının bu rüşvet fonlarını, yetkililerin ailelerinin uluslararası konferanslara katılımı ve hatta aileler için Kaliforniya'ya yan geziler düzenlemek için kullandığı tespit edildi.

YARDIMLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Oracle daha önce yine 2012'de benzer şekilde rüşvet fonları oluşturduğu için SEC'ten ceza almıştı. SEC açıklamasında soruşturmanın Samantha Martin ve Laura Bennett tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca yardımları için Türkiye'den Sermaye Piyasası Kurumu'na (SPK) teşekkür edildi. (Haberturk)