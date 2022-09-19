Sedat Peker'in rüşvet iddiasına suç duyurusu yaptırılmadı. İYİ Parti teşkilatına savcı yok denildi

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın Sedat Peker ifşalarında adı geçen AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma davası açtığı eşi Ünsal Ban, ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında yapmak istediği suç duyurusu ‘savcı yok’ denilerek engellendi.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, bir saat boyunca adliyede bekleyen Kırkpınar ve beraberindekiler daha sonra adliyeden ayrıldı.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar Halk TV'nin Haber Masası programında Can Coşkun'un sorularını yanıtladı.

Kırkpınar şunları söyledi:

"Bu olayın gündeme geldiği günden beri Erzurum kamuoyunda bu işle ilgili ciddi bir rahatsızlık var. Bu Erzurum halkını derinden üzmüştür. Bize de uzun zamandan beri bu işle ilgili suç duyurusunda bulunmamız, parti olarak gerekli şikayetleri yapmamız konusunda vatandaştan ciddi manada hatta bazen siteme varan boyutta bir beklenti vardı."