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  • Sedat Peker'in rüşvet iddiasına suç duyurusu yaptırılmadı. İYİ Parti teşkilatına savcı yok denildi

Sedat Peker'in rüşvet iddiasına suç duyurusu yaptırılmadı. İYİ Parti teşkilatına savcı yok denildi

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın, Peker ifşalarında adı geçen AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban, Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında yapmak istediği suç duyurusu ‘savcı yok’ denilerek engellendi

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 14:26
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Sedat Peker'in rüşvet iddiasına suç duyurusu yaptırılmadı İYİ Parti teşkilatına savcı yok denildi

Sedat Peker'in rüşvet iddiasına suç duyurusu yaptırılmadı. İYİ Parti teşkilatına savcı yok denildi
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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın Sedat Peker ifşalarında adı geçen AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma davası açtığı eşi Ünsal Ban, ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında yapmak istediği suç duyurusu ‘savcı yok’ denilerek engellendi.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, bir saat boyunca adliyede bekleyen Kırkpınar ve beraberindekiler daha sonra adliyeden ayrıldı.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar Halk TV'nin Haber Masası programında Can Coşkun'un sorularını yanıtladı.

Kırkpınar şunları söyledi:

"Bu olayın gündeme geldiği günden beri Erzurum kamuoyunda bu işle ilgili ciddi bir rahatsızlık var. Bu Erzurum halkını derinden üzmüştür. Bize de uzun zamandan beri bu işle ilgili suç duyurusunda bulunmamız, parti olarak gerekli şikayetleri yapmamız konusunda vatandaştan ciddi manada hatta bazen siteme varan boyutta bir beklenti vardı."

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Kenan MEMİŞ
19.09.2022 15:29
Sanırım, davayı açacak savcılar, abdest alan kız bekir'in ayağına su döküyordu. Her şey İYİ olacak. O arandığında bulunamayan sözde savcılar da bu yaptıklarının hesabını yargı önünde verecek.  
 
Emmi
19.09.2022 15:18
H Bozkurt “Hollanda basını Binali Yıldırım’ın sadece oradaki servetinin 26 Milyar Dolar (221 milyar TL) olduğunu yazdı.� . ÖRNEĞİ DE MEVCUT,  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
19.09.2022 15:17
Bu akp ve Bay Recep iktidar olduğu sürece adalet aramak hayaldir.Tek çare ilk seçimde alayını sandığa gömerek 20 yılın hesabinı sormaktır hamdolsun  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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