Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ceza tepkisi. "RTÜK, kararlarıyla toplumu ikiye bölmektedir"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, RTÜK’ün Fox TV, Halk TV, TELE 1 ve Flash Haber kanallarına verdiği cezalara tepki gösterdi. TGC Yönetim Kurulu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ceza tepkisi. "RTÜK, kararlarıyla toplumu ikiye bölmektedir"

(ANKA) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Fox TV, Halk TV, TELE 1 ve Flash Haber kanallarına verdiği cezalarla ilgili, “Anayasa’nın 28. maddesine göre; ‘Basın hürdür, sansür edilemez. Basın özgürlüğü de insanların fikirlerini gazete, dergi, radyo ya da televizyon aracılığı ile insanlara ulaştırma özgürlüğünü içerir’.

Bu hak, tüm yurttaşlar için eşittir.

Ancak RTÜK, sadece iktidarı eleştiren yurttaşların izlediği kanalları cezalandırma görevini sürdürmektedir. Kararlarıyla toplumu ikiye bölmektedir" açıklamasını yaptı.

TGC Yönetim Kurulu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Anayasa’nın 28. maddesine göre ‘Basın hürdür, sansür edilemez. Basın özgürlüğü de insanların fikirlerini gazete, dergi, radyo ya da televizyon aracılığı ile insanlara ulaştırma özgürlüğünü içerir’. Bu hak, tüm yurttaşlar için eşittir.

Ancak RTÜK, sadece iktidarı eleştiren yurttaşların izlediği kanalları cezalandırma görevini sürdürmektedir.

Kararlarıyla toplumu ikiye bölmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumun tüm kesimlerini kucaklayacaklarını ifade eden açıklamasının ardından RTÜK, yurttaşları bilgilendiren Fox TV, Halk TV, TELE 1 ve Flash Haber televizyon kanallarına ceza yağdırmıştır.

"KARARLAR, ÇAĞDAŞ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANLAYIŞLA ALINMALIDIR"

RTÜK’ün kararları, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine aykırı olmamalıdır. Kararlar, çağdaş ve özgürlükçü bir anlayışla alınmalıdır.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; seçim yayınında gazeteci Çiğdem Toker’in ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir’ sözleri nedeniyle Fox TV’ye yüzde 5 idari para cezası verilmiştir.

Halk TV’ye, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında Ümit Özdağ’ın Suriyeli seçmenlere yönelik eleştirileri sırasında ‘Seçim sonucuna hukuken saygım var, politik olarak yok’ sözleri nedeniyle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla yüzde 5 para cezası kararı alınmıştır.

TELE 1 kanalına Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın 18 Dakika programında, oy pusulalarına ilişkin görüşleri nedeniyle yüzde 3 para cezası, aynı reklam kuşağındaki yayınları da 3 ayrı rapora bağlayarak toplamda üç ayrı ceza verilmiştir.

Flash Haber Televizyonu’na ise DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’na katılmasını eleştirmesi ve Oğan’ın küçük düşürüldüğü iddiasıyla yüzde 3 para cezası verilmiştir.

"RTÜK BU YAKLAŞIMDAN VAZGEÇMELİDİR"

İktidara yakın medyayla ilgili halkın şikayetlerini dikkate almayan RTÜK’ün eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına ise en üst düzeyden para cezası ve çok sayıda yayın durdurma kararı vermesi; ölçüsüz, hukuksuz ve tarafsızlıkla bağdaşmayan tutarsız bir davranıştır.

RTÜK, yayın durdurma ve para cezalarıyla eleştirel yayın yapan kuruluşların ekonomik olarak zayıflatılıp kapanmalarına neden olacak yaklaşımdan vazgeçmelidir.

RTÜK, kuruluş yasasına uygun olarak tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmayı başarmalı, Anayasa’ya, Basın Kanunu’na uygun kararlar almalıdır.”

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