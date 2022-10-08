Türkiye ''Göndereceğiz'' deyince sınır kapısında kargaşa çıkardılar: Suriyelilerden ''Hain Türk Ordusu'' sloganı

Türkiye'de mülteci sorunu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu kez Suriyeli mültecilerin attığı sloganların görüntüsü yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye tarafından yapılan 'Suriyelileri göndereceğiz' açıklaması mültecileri harekete geçirdi. Hatay sınırında yer alan 'Bab al-Hava Sınır Kapısı'nda toplanan Suriyeli mülteciler, durumu tepki çeken sloganlarla karşıladı.

Mülteciler alanda ''Hain. Hain. Hain Türk ordusu'' sloganları atarak kargaşa çıkarırken, o görüntüler sosyal medyada da büyük tepki gördü.