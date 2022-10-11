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Gelecek Partisi'nin Suriyeli kurucusu: Suriyelilerin Suriye'ye gönderilmesi, Suriye'nin demografik yapısını bozar

Gelecek Partisi'nin Suriyeli kurucusu Khaled El Hodja, "Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye gönderilmesi, Suriye'nin demografik yapısını bozar." dedi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:40
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'Suriyelilerin Suriye'ye gönderilmesi, Suriye'nin demografik yapısını bozar' Gelecek Partisi'nin Suriyeli kurucusu

Gelecek Partisi'nin Suriyeli kurucusu: Suriyelilerin Suriye'ye gönderilmesi, Suriye'nin demografik yapısını bozar
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Türkiye’de Suriyeli propagandası yapan 10’lar Medya isimli oluşuma konuşan El Hodja, Türkiye’nin Suriyelileri gönderemeyeceğini söyledi.

Esad’ın Suriyelileri geri almasını yük olarak göreceğini ve Türkiye’de Zafer Partisi’yle ortaya çıkan söylemin pratikte bir karşılığının olmadığını söyleyen Khaled El Hodja, “Bunun halkı aldatmaktan başka bir karşılığı yok. Şamlıyı, Humusluyu ve Deralıyı İdlib’e veya Halep’in kırsalına yerleştirdiğiniz zaman Esad’ın zaten istediği bu. Butik devletin dışına yerleştirmek istiyor. Bu da demografik baskı oluşturuyor çünkü orada çok farklı etnik gruplar var. O etnik gruplar bir şekilde seyreltiliyor. Kürt bölgesine Arap yerleştiremezsiniz veya Nusayri bölgesine, Hristiyan bölgesine Müslüman yerleştiremezsiniz.” dedi.

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e
11.10.2022 17:43
nereden geldiyse oraya giderler  
 
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