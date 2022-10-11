Gelecek Partisi'nin Suriyeli kurucusu: Suriyelilerin Suriye'ye gönderilmesi, Suriye'nin demografik yapısını bozar

Türkiye’de Suriyeli propagandası yapan 10’lar Medya isimli oluşuma konuşan El Hodja, Türkiye’nin Suriyelileri gönderemeyeceğini söyledi.

Esad’ın Suriyelileri geri almasını yük olarak göreceğini ve Türkiye’de Zafer Partisi’yle ortaya çıkan söylemin pratikte bir karşılığının olmadığını söyleyen Khaled El Hodja, “Bunun halkı aldatmaktan başka bir karşılığı yok. Şamlıyı, Humusluyu ve Deralıyı İdlib’e veya Halep’in kırsalına yerleştirdiğiniz zaman Esad’ın zaten istediği bu. Butik devletin dışına yerleştirmek istiyor. Bu da demografik baskı oluşturuyor çünkü orada çok farklı etnik gruplar var. O etnik gruplar bir şekilde seyreltiliyor. Kürt bölgesine Arap yerleştiremezsiniz veya Nusayri bölgesine, Hristiyan bölgesine Müslüman yerleştiremezsiniz.” dedi.