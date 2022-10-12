Suriyelileri ülkelerine geri gönderiyorlar. Türkiye’den sonra en çok Suriyeli sığınmacının yer aldığı ülkeydi

Suriyeli sığınmacılar konusu Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ederek, Lübnan yönetimi harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayı başlarında, Ankara'nın bir milyon Suriyeli mülteciyi konut ve yerel altyapı inşa ederek ülkelerine dönmeye teşvik etmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin sığınmacıları Suriye sınırındaki “güvenli bölgelere” geri gönderme planını kabul etmeyeceklerini bildirmişti. Türkiye'de Suriyeli sığınmacı konusu gündemdeki yerini korurken Lübnan, sığınmacıları ülkelerine gönderme planında düğmeye bastı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'da bulunan Suriyelileri gelecek haftadan itibaren ülkelerine göndereceklerini açıkladı. Avn, Suriyelilerin gruplar halinde gönderileceğini belirtti.

BATI'NIN İTİRAZLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mişel Avn, daha önce de uluslararası itirazlara rağmen her ay 15 bin Suriyeli sığınmacıyı sınır dışı etme planından geri adım atmayacaklarını söylemişti. Suriyelilerin ülkelerinde sert cezalarla karşı karşıya kalacakları düşüncesinin “temelsiz” olduğunu savunan Lübnan lideri, “Bazı ülkelerin ve kurumların tavrını şüpheyle karşılıyoruz.Amaç, yerlerinden edilmiş Suriyelileri Lübnan’a yerleştirmekse, bunu reddediyoruz. Daha önce de Filistinlilerin ülkemize yerleştirilmesini reddetmiştik” demişti.