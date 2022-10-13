MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemi’ne entegrasyonunun desteklenmesi” amacıyla başlattığı PIKTES Projesi kapsamında bir skandala imza atıldı. Proje kapsamında öğrencilere yönelik sosyal uyum etkinlikleri çerçevesinde dağıtılan oyuncakların içinden erişkinlere uygun bir oyuncak çıktı.

PIKTES Projesi kapsamındaki Suriyeli öğrencilere dağıtılan oyuncaklar içinde, “Pratik Bardaklar” isimli oyun da yer aldı. Oyunun kutu içeriğinin beş farklı renkte 30 adet bardak, 40 adet resimli görev kartı ve bir adet zilden oluştuğu bildirildi.

APAR TOPAR TOPLATILDI

Bir zeka oyunu olduğu öğrenilen Pratik Bardaklar isimli oyunda kullanılacak zilin üzerinde, kutu üzerindeki resimden farklı olarak “Ring for sex (Seks için zile bas)” yazdığı görüldü. Öğrencilere dağıtıldığı belirtilen ziller, skandalın fark edilmesinin üzerine apar topar toplatıldı.

PIKTES'in açıklamasında “Avrupa Birliği tarafından finanse edilen PIKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi) kapsamında 2000 adet eğitim materyali seti okullarda kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından dağıtılmıştır. Eğitim materyalleri setlerinin her birinin içeriğinde akıl zekâ oyunları bulunmaktadır. Okul yönetimleri tarafından yapılan kontrollerde dağıtılan 2000 set içinde toplam 9 zekâ oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine 2000 setin tamamı derhal toplatılmıştır. Yüklenici firma hakkında sözleşmeye aykırılık nedeniyle gerekli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

PIKTES NEDİR?

PIKTES kapsamında, geçici koruma altındaki çocukların Türkiye’deki eğitime erişimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Avrupa Birliği ve MEB işbirliği ile uygulanan projenin hedefleri ise şöyle sıralanıyor:

- Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye’deki eğitime erişimine katkı sağlamak.

- Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların kaliteli eğitime erişebilmeleri için Türk eğitim sistemine entegrasyonundaki çabalarında Milli Eğitim Bakanlığını desteklemek.