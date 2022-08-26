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Esad PKK'nın suyunu ve elektriğini kesti

Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gelişmelerin ardından Esad ile PKK/YPG arasındaki gerilim artıyor. Suriye yönetimi PKK/YPG'nin işgal ettiği Şeyh Maksut, Eşreﬁ ye ve Menbiç’e elektrik ve su vermeyi durdurdu. Şam'ın kararının ardından bazı bölgelerde terör yandaşları Esad posterlerini yırttı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:08
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Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gelişmelerin ardından Esad PKK'nın suyunu ve elektriğini kesti

Esad PKK'nın suyunu ve elektriğini kesti
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Terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusu ve Menbiç’i de kapsayan tüm işgal sahasında seferberlik ilan edildiğini açıkladı. Suriye yönetimi ile geçmişte ittifak halinde hareket eden PKK/YPG terör örgütü, kontrol ettikleri üç bölgenin rejim güvenlik unsurları tarafından kuşatıldığı bilgisini paylaştı.

Terör örgütü kesintilerin sadece su ve elektrikten ibaret olmadığını, bu yerleşim birimlerine her türden ilaç ve gıda girişinin de Suriye rejimi güvenlik unsurları tarafından engellendiğini öne sürdü. Yaşanan bu gelişmeler rejim ve PKK/YPG unsurlarının iç içe olduğu, Aynel Arap, Haseke, Kamışlı, Ayn İsa, Tel Temir ve Tel Rifat aksına da yansıdı. Terör örgütü mensupları bazı noktalarda haciz (kontrol noktası) kurarak Suriye rejimi görevlilerine kimlik kontrol uygulaması başlattı. Öte yandan PKK/YPG’li teröristler Aynel Arab’da Türk-Rus ortak devriyesini engelleme girişiminde bulundu ve Rusya aleyhinde gösteri düzenledi.

"HALKIN KULLANDIĞI ARAÇLARI TERCİH EDİN"

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in aktardığı habere göre, MİT-TSK ortak operasyonları ile tüm yönetim ve koordinasyon kabiliyetini kaybeden terör örgütünü korku sardı. PKK’ya doğrudan Kandil’den gelen emirde sözde saha komutanlarının pikap ya da SUV tarzı araçlara binmemeleri, halkın kullandığı minibüs hatta hasta nakil araçlarını tercih etmeleri istendi. Terör örgütü iki gün önce de ‘MİT izliyor, dinliyor’ korkusuyla tüm yönetim kademesinin android telefon kullanmasını yasaklamıştı.

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Oğuzhan
26.08.2022 19:21
Bugüne kadar neden kesmemiş  
 
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