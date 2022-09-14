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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan 4 teröristin yakalandığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:26
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Kamu görevlilerine eylem hazırlığı yapan teröristler yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü üyelerine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda,

Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın adli işlemleri devam ediyor."

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