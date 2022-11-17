PKK'dan kaçan genç kızdan itiraflar

Haberlercom'da yer alan bilgiye göre, yapılan operasyonlar sonrası terör örgütü PKK'daki çözülmeler devam ediyor. Bunun son örneğini henüz 15 yaşındayken terör örgütüne katılan Destan isimli genç kızın anlattıkları ile gördük.15 yaşındayken kandırılan Destan PKK'ya katıldı. 4,5 yıl boyunca örgütte kalan Destan, önce Cudi Dağı'na ardından Suriye'ye götürüldü. Örgüte katıldığında lise 1'e giden Destan en sonunda terör örgütünden kaçmayı kafasına koydu.

PKK'DAN TELEFON VE ARABA ÇALDI

2 arkadaşıyla birlikte örgütün arabasını ve telefonunu çalan Destan, o telefonla ailesine ulaşmayı başardı. Yıllardır evlatlarına hasret kalan ailesi hemen jandarmaya haber verdi. Herhangi bir eyleme katılmayan, Destan 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra cezaevinden çıktı. CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan genç kız, örgüt içerisinde kaldığı sürede neler yaşadığını tüm çıplaklığıyla anlattı.

"Onlar beni kandırdılar, bir an kendimi orada buldum " diyen Destan "Bir dönüşü olmayacaktı ben bunu sonradan fark ettim. Cudi Dağı'na götürdüler. İlk gittiğimde sürekli ağlıyordum beni eve götürün diye. Bize askeri, ideolojik eğitim verdiler. Aklımızı yeniden yıkayıp öğrendiklerimizin hepsini unutturdular anneyi, babayı. Sadece bir şeye, savaşa odaklanmamızı istediler. O küçük yaşta silahı elimize verip savaşa odaklanmamızı istediler" dedi.

"TECAVÜZE UĞRADIM"

Destan "Örgüt okulun çevresinde dolaşıyordu. 2 günlüğüne gidip gelecektim. Beni kandırdılar, örgütün bilincinde değildim. Öcalan'ın kitaplarını okutuyorlardı. 3 ay hamur su karıştırıp yedik. Kar suyu eritip banyo yapıyorduk. PKK'lı sözde komutan bana tecavüz etti. Anlattım ama kimse bana inanmadı" dedi.

"Örgütün arabasını çaldık" diyen Destan "Kaçarken yanımıza bomba aldık. Kaçarak Kamışlı-Nusaybin sınırına geldik. Jandarmalar bizi kucakladı, 'Sakin ol' dedi. Ben gelince annem ilk defa saçına kına yaktı" diye konuştu.

"TÜRK ASKERLERİ BENİ KUCAKLADI"

Türk askerlerinin "Gelin artık bitti' dediğini anlatan Destan "Beni kucakladılar resmen, o rahatlığı nasıl anlatırım bilemem. 'Her şey biti sakin ol biz seninleyiz' dediler. 'Yanındayız güvendeyiz' dediler. Jandarmalar sürekli benimle irtibattaydılar. Bana yardım ettiler 6 ay boyunca psikoloğa gönderdiler. İlk geldiğimde 'Seni Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderelim. Okula yazdıralım' dediler." diye anlattı.