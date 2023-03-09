NATO Karargahında kritik toplantı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya bugün Brüksel'de masaya oturacak.Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil ederken masada, NATO yetkilileri de yer alacak.

Toplantının gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediği görüşülecek.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson geçen gün, terörle ilgili yeni ceza yasasının mecliste oylanacağını duyurarak "Bu yasayla terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak" dedi.

Türkiye, Ocakta Stockholm'deki propagandalar nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN AÇIKLAMIŞTI

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra müzakerelerin tekrar başlayacağı açıklanmıştı.