17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Macron'dan NATO'ya gerilimi artıracak çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, yeni dünya düzeninin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 21:58
Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan NATO'ya savaş hatırlatması ve çağrı geldi

Macron'dan NATO'ya gerilimi artıracak çağrı
+
Aa
-

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başka ülkelerin katılımına sıcak baktığını belirten Macron, her ülkenin önceliğinin farklı olabileceğine bu nedenle konseyin yapısının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, Rusya'yı kastederek BMGK'de bir ülkenin itirazıyla önemli kararların hayata geçirilmesinin engellendiğini söyledi.

"RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Rusya’nın Ukrayna’yı ve milletini hiçe sayarak neokolonyal ve emperyalist dürtüyle savaş başlattığını belirten Macron, Rusya'nın Ukrayna'da sistematik bir savaş suçu işlediğini aktardı.

Macron, Rusya’nın savaşı başlatarak dünyada ayrıca ham madde ve gıda krizine yol açtığını aktararak,"Eğer daimi bir dünya düzeni ve kalıcı barış istiyorsak, Rusya'nın bu savaşı kazanmasına müsaade etmememiz gerekir." dedi.

Ukrayna'nın direnişinin, Rusya'nın saldırılarını başarısızlığa uğrattığını ifade eden Macron, bunun ayrıca Rusya’nın, askeri planının, sömürgeci mantalitesinin, geleceği görme kabiliyetinin ve dünyada yeni bir otorite olma arzusunun başarısızlığa uğradığını gösterdiği değerlendirmesini yaptı.

Macron, Rusya'nın başarısızlığa uğratılması ve savaşı kazanmaması gerektiğini söyleyerek, barışa giden süreçte Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın sadece Ukrayna'da değil Afrika başta olmak üzere birçok yerde etkili olmaya çalıştığını ileri süren Macron, Rus destekli paralı asker grubu Wagner'in Afrika'da suç örgüt haline geldiğini söyledi.

"UKRAYNA'YA YARDIMLAR ARTMALI"

Macron, Avrupa'ya, Ukrayna’ya yardımlarını artırması çağrısı yaparak, Ukrayna'nın karşı atağa geçerek saldırıları bastırmasıyla Rusya'nın barış masasına gelebileceği yorumunu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de savunma üretimine yoğunlaşmaları çağrısı yapan Macron, AB'nin savunma endüstrisinde kendine yetebilecek duruma gelmesi ve bu alandaki üretimin kıta topraklarında yapılması gerektiğine işaret etti.

Macron, AB'nin ayrıca sınırlarının korunmasına ilişkin güvenlik doktrinini yeniden gözden geçirmesini ve ortaklaşa olarak uzun menzilli balistik füze üretiminde kararlılık ortaya koyması gerektiğini savundu.

NATO’nun doğu kanadının ve Akdeniz’deki varlığının da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması durumuna hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Macron, NATO ve AB'nin nükleer caydırıcılığını da artırması gerektiğine dikkati çekerek, bu anlamda Fransa ve ABD'nin önemli rol üstlendiği yorumunu yaptı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı.
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
2
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
3
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
4
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
5
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Arda Turan Erden Timur'la organize edecek. Gözleri dolarak anlattı
6
﻿Arda Turan Erden Timur'la organize edecek. Gözleri dolarak anlattı
﻿Arda Turan Erden Timur'la organize edecek. Gözleri dolarak anlattı
﻿Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır
7
﻿Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır
﻿Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır
﻿260 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan depremzedenin elindeki tespih dikkat çekti
﻿260 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan depremzedenin elindeki tespih dikkat çekti
﻿260 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan depremzedenin elindeki tespih dikkat çekti
﻿Depremzede, madenciye sarılarak teşekkür etti
﻿Depremzede, madenciye sarılarak teşekkür etti
﻿Depremzede, madenciye sarılarak teşekkür etti
﻿Çin'den ABD'ye "casus balonu" krizinin ilişkilere verdiği zararı onarma çağrısı
﻿Çin'den ABD'ye
﻿Çin'den ABD'ye "casus balonu" krizinin ilişkilere verdiği zararı onarma çağrısı
﻿Konyaspor ile Afyonspor dostluk maçı yapacak
﻿Konyaspor ile Afyonspor dostluk maçı yapacak
﻿Konyaspor ile Afyonspor dostluk maçı yapacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.