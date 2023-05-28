Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler

Türkiye genelinde başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oy vermesi işleminde ilk kareler gelmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.
Vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gidiyor.
İlk turda en yüksek oyu alan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimin sonucuyla Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı belli olacak. İkinci turda, en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak.
Ülke genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
81 ilde 191 bin 885 sandık kurulurken, yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmene, ikinci turda 18 yaşını doldurmuş 47 bin 523 seçmen daha katılacak.
Seçmenler 14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verilecek.
Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.
Diğer yandan bugün gerçekleştirilen seçimle 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde seçmenler ilk kez ikinci tur için oy kullanmış olacak.
Türkiye genelinde başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oy vermesi işleminde ilk kareler dikkat çekti.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararlarına göre; saat 18.00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs’ta sona erdi.