Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler

Türkiye genelinde başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oy vermesi işleminde ilk kareler gelmeye başladı.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 1

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 2

Vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 3

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gidiyor.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 4

İlk turda en yüksek oyu alan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimin sonucuyla Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı belli olacak. İkinci turda, en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 5

Ülke genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 6

81 ilde 191 bin 885 sandık kurulurken, yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmene, ikinci turda 18 yaşını doldurmuş 47 bin 523 seçmen daha katılacak.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 7

Seçmenler 14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verilecek.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 8

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 9

Diğer yandan bugün gerçekleştirilen seçimle 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde seçmenler ilk kez ikinci tur için oy kullanmış olacak.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 10

Türkiye genelinde başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oy vermesi işleminde ilk kareler dikkat çekti.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 11

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararlarına göre; saat 18.00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

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Türkiye sandık başında. İşte kritik seçimden kareler 12

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs’ta sona erdi.

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