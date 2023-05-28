AKP’liler usulsüz oy kullanmaya itiraz eden müşahitlere saldırdı

Bursa’da yaşlı bir kadınla birlikte bir yakınını sokmak isteyen AKP’li sandık müşahidine, Türkiye Gönüllüleri müşahidi engel olunca saldırıya uğradı.

AKP’liler usulsüz oy kullanmaya itiraz eden müşahitlere saldırdı

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. kez sandık başında. Ancak Türkiye’nin her bölgesinden usulsüz oy kullanma haberleri geliyor.

Evrensel’in aktardığına göre, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yaşlı bir kadınla oy kabinine başka bir kişi daha girdi.

Bu duruma Türkiye Gönüllüleri müşahidi engel olarak, YSK mevzuatına göre yalnızca bir kişinin oy verme kabinine girebileceğini söyledi.

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AKP'Lİ MÜŞAHİT, TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ MÜŞAHİDİNE SALDIRDI

AKP’li müşahit ise, yaşlı olduğu gerekçesiyle kabine giren vatandaşın yanında başka birinin girmesini istedi. Ancak Türkiye Gönüllüleri müşahidi, vatandşın yanında başkasının bulunamayacağı konusundaki tavrını yineledi.

“BEN DE MÜŞAHİDİM SALAK”

Bu sırada AKP’li müşahit, "Ben de müşahidim salak! Kanun var 65 üstü girer! Kaydı sildir şu kaydı" diyerek Türkiye Gönüllüleri müşahidine saldırmaya kalktı.

Çevredekilerin araya girmesi sırasında Türkiye Gönüllüleri müşahidi, "Kör, kolsuz ya da felç olmadığı sürece kimse giremez yanında" diyerek kanununu hatırlattı.

Bu sırada AKP’li isimlerin, itiraz eden müşahide yönelik tehditleri gözlerden kaçmadı.

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