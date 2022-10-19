Amasra'da maden faciası! Maden sahasında çalışma ve incelemeler sürüyor

Alınan bilgilere göre, maden işçileri, 3 vardiya şeklinde uygulanan 8 saatlik mesailerine, amirler tarafından nerede olacaklarının ve ne iş yapacaklarının belirlenmesiyle başlıyor.

İşçi asansörleri ve ardından fayton denilen demir yolu aracının yanı sıra bazı alanlarda da yürüyerek derinlere doğru ilerleyen madenciler, yerin metrelerce altında kömür kazıyor.

Çıkartılan kömürü vagonlara yükleyen, yeri geldiğinde tahkimatlar yapan işçiler, zorlu mesailerini tamamlıyor.

PATLAMADA 41 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlamanın yaşandığı 14 Ekim Cuma günü 16.00-00.00 vardiyası için gelen işçiler de iş güvenliği kapsamında zorunlu antistatik iş elbiselerini giymelerinin ardından lambalarını ve oksijenli ferdi kurtarıcılarının (OFK) yanı sıra diğer ekipmanlarını aldı.

Tertip alan işçiler, 2 katlı 12'şer kişilik asansörlerle -250 kotuna inerek görev alanlarına dağıldı.

Faytonlarla galerilerden geçilerek inilen -300 ila -350 kotunda 14 Ekim'de saat 18.15'te patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yapılan ihbarla Zonguldak'tan yola çıkan TTK tahlisiye ekipleri, müesseseye gelerek kuyu başından talimatla madene indi.

Ocağın -250 kotunda kuyu dibinde oluşturulan güvenli alana tahlisiye ekiplerince getirilen yaralılar, UMKE görevlilerinin müdahalesinin ardından asansörle yukarı çıkarılarak, alanda bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayatını kaybeden 41 işçinin cenazeleri ile yaralılar yaklaşık 18 saat süren çalışmayla yer üstüne çıkarıldı.

Daha sonra TTK ekiplerince içerideki yangının söndürülmesi için -250 kotunda bölgeye giden temiz havayı önlemek amacıyla iki noktaya beton baraj yapıldı, ardından sızdırmazlığı sağlamak için köpük uygulandı.

SORUŞTURMAYI 6 SAVCI YÜRÜTÜYOR

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında 6 savcı görevlendirildi.

Soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinin tüm dijital materyallerine ve belgelerine el konuldu.

Olayla ilgili olarak maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, bölgeye gelerek çalışmalarına başladı.

Soruşturma kapsamında müşteki, mağdur ve tanıkların beyanlarının alınması süreci Amasra Adliye Sarayı'nda devam ediyor. Zaman zaman Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile Cumhuriyet savcıları ve bilirkişiler de maden sahasına gelerek incelemede bulunuyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim Cuma günü saat 18.15'te meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi sağ tahliye edildi, 11 madenci tedavileri için hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 6'sı iki ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine gönderildi.

(Kaynak: DHA)