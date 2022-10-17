Tv100 muhabiri Burak Ersemiz ölüm yoluna girdi. İşte Amasra'da madencilerin ölüme giden yolu. Kahrolacaksınız

Türkiye, 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası nedeniyle yasta. 14 Ekim tarihi Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi de yaralandı ve 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

Tv100 muhabiri Burak Ersemiz, Bartın’da yaşanan maden patlamasının yaşandığı kaza yerine gitti.

Ersemiz, bir önceki videosunda da maden işçilerin giyinip hazırlandığı soyunma odalarını çekmişti.

Ersemiz videoda maden işçilerinin giyinip hazırlandıktan sonra alt kattaki koridordan geçerek madene indiği o karanlık yolu gösterdi.

Ersemiz, "Maalesef burada 41 işçi hayatını kaybetti." dedi.

"MADENE GİDEN ÖLÜM YOLU"

Ersemiz, "İnanın bunları çekerken bile rahatsız oluyorum, işte işçilerin madene giden ölüm yolu. Gerçekten burada olmak bile ürkünç ve düşünün; 25-30 yıllık meslek hayatınızda hergün sabah girip akşam çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

O karanlık koridordan geçen Ersemiz, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ersemiz, "Adeta cezaevi gibi bir yer. Bu koridor yerin altına doğru gidecek asansöre ulaştırıyordu işçileri." ifadelerini kullandı.

Ersemiz, videoyu kişisel Youtube hesabından "Bartın Amasra'da maden kazasında şehit olan işçilerin ölüm yolu" diyerek paylaştı.

Ersemiz, ayrıca maden işçilerinin hangi koşullar altında çalıştığını da göstermiş oldu.

Ersemiz, "Gerçekten aşağısı kapkaranlık bir çukur." ifadelerini kullandı.

"KORKU FİLMİ GERÇEKTEN"

Ersemiz, "Korku filmi gerçekten maden işçilerine çok büyük saygı duymamız gerekiyor." dedi.