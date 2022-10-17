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  • Tv100 muhabiri Burak Ersemiz ölüm yoluna girdi. İşte Amasra'da madencilerin ölüme giden yolu. Kahrolacaksınız

Tv100 muhabiri Burak Ersemiz ölüm yoluna girdi. İşte Amasra'da madencilerin ölüme giden yolu. Kahrolacaksınız

Amasra’da meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Tv100 muhabiri Burak Ersemiz, patlamanın yaşandığı kaza yerine indi. Ersemiz, o karanlık yollardan geçerek ürkütücü bir videoyu kişisel Youtube hesabından paylaştı. İşte o çok izlenen kahreden video...

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:45
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Tv100 muhabiri Burak Ersemiz ölüm yoluna girdi: İşte o kahreden video

Tv100 muhabiri Burak Ersemiz ölüm yoluna girdi. İşte Amasra'da madencilerin ölüme giden yolu. Kahrolacaksınız
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Türkiye, 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası nedeniyle yasta. 14 Ekim tarihi Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi de yaralandı ve 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

Tv100 muhabiri Burak Ersemiz, Bartın’da yaşanan maden patlamasının yaşandığı kaza yerine gitti. 

Ersemiz, bir önceki videosunda da maden işçilerin giyinip hazırlandığı soyunma odalarını çekmişti.

Ersemiz videoda maden işçilerinin giyinip hazırlandıktan sonra alt kattaki koridordan geçerek madene indiği o karanlık yolu gösterdi. 

Ersemiz, "Maalesef burada 41 işçi hayatını kaybetti." dedi.

"MADENE GİDEN ÖLÜM YOLU"

Ersemiz, "İnanın bunları çekerken bile rahatsız oluyorum, işte işçilerin madene giden ölüm yolu. Gerçekten burada olmak bile ürkünç ve düşünün; 25-30 yıllık meslek hayatınızda hergün sabah girip akşam çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı. 

O karanlık koridordan geçen Ersemiz, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ersemiz, "Adeta cezaevi gibi bir yer. Bu koridor yerin altına doğru gidecek asansöre ulaştırıyordu işçileri." ifadelerini kullandı.

Ersemiz, videoyu kişisel Youtube hesabından "Bartın Amasra'da maden kazasında şehit olan işçilerin ölüm yolu" diyerek paylaştı. 

Ersemiz, ayrıca maden işçilerinin hangi koşullar altında çalıştığını da göstermiş oldu.

Ersemiz, "Gerçekten aşağısı kapkaranlık bir çukur." ifadelerini kullandı. 

"KORKU FİLMİ GERÇEKTEN"

Ersemiz, "Korku filmi gerçekten maden işçilerine çok büyük saygı duymamız gerekiyor." dedi.

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T
17.10.2022 12:18
Kapitalizmin merkezi Amerika'da madenlerde bir kişi bile ölmüyor. İngiltere ve Almanya'da da. Birisi fıtrat/kader dedi. Onların kaderinde saraylar, Mercedesler,Amerika'da çiftlikler, milyarlarlar var.  
 
burak
17.10.2022 11:50
avrupa`da ortacagdan kalma iskence muzeleri vardir, bilir misiniz, konudan tamamen alakasiz  
 
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