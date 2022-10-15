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Bartın'daki maden ocağını 2018'de ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygu dolu paylaşım

AHBAP Derneği Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent'in 4 sene önce patlamanın yaşandığı Bartın'daki madeni ziyaret ettiği ortaya çıktı. Maden işçileriyle çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Levent, "İçlerinden bazılarının hayatta olmadığını düşünmek bile üzücü" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 13:55
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Bartın'daki maden ocağını 4 yıl önce ziyaret eden Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım

Bartın'daki maden ocağını 2018'de ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygu dolu paylaşım
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada yaşanan patlamada can kaybı 40'a yükseldi. Patlamanın ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği üyelerini olay yerine gönderen Haluk Levent, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"İŞÇİLERDEN BAZILARI HAYATTA DEĞİL"

2018 yılında Bartın'daki madeni ziyaret eden Levent, Twitter hesabından işçilerle olan bir fotoğrafını yayınlayarak "7 Temmuz 2018'de ziyaret ettiğim Bartın'daki maden işçileri. İçlerinden bazılarının artık hayatta olmadığını düşünmek bile üzücü. Umarım bu dostlardan biri değildir diyemezsin ki, fark eder mi ki? Kim bilir kaç çocuk kaldı ortada" dedi.

Çevre illerde derneğine bağlı olan üyelerini Bartın'a gönderen Haluk Levent, "Ahbaplar maden ocağı önünde çaresizce bekleyen ailelerin yanındalar. AFAD'ın çadır kurumuna yardımcı oluyorlar. Onlar da endişeli bekleyişteler. Bizler Ahbaplardan haber aldıkça sizlere ileteceğiz" ifadelerini kullandı.
 

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