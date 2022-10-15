Günün ilk ışıkları ile kameralara yansıdı: Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası 40 işçi hayatını kaybetti.
Öte yandan patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi.
Maden ocağının etrafını kaplayan duman dron ile havadan görüntülendi.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor.
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