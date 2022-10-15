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Günün ilk ışıkları ile kameralara yansıdı: Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası günün ilk ışıklarıyla birlikte facia daha net bir şekilde görüntülendi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:16
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Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler: Günün ilk ışıkları ile kameralara yansıdı

Günün ilk ışıkları ile kameralara yansıdı: Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası 40 işçi hayatını kaybetti.

Öte yandan patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi.

Maden ocağının etrafını kaplayan duman dron ile havadan görüntülendi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor.

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Tekin Ertürk
15.10.2022 10:50
Amerika'da ölen madenci sayısı sıfır "0" Neden? Yüce Kuran okunduğunda, gerçekler ve doğrular daha da belirginleşecek.  
 
Ali faki
15.10.2022 10:29
Bu ülkede en ucuz şey insan hayatı önlenebilir maden kazaları sadece çokça duyduğumuz kaza sonrası üzüntü açıklamaları ile geçiştiriliyor yazık ülkem İnsanına payına sadece ölüm ve acı düşüyor  
 
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