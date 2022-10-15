Bartın'daki maden ocağında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te patlama meydana geldi.

Patlamada 28 işçi hayatını kaybetti. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 maden işçisi tedavi altına alındı.13 işçi ise kurtarılmaya çalışılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hayatını kaybeden maden işçilerinin kimliklerini açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıklayarak, şöyle konuştu:

Şehit olan kardeşlerimiz; Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayp Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet. Şehitlerimize cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Ailelerine sabır diliyoruz.

Kurtarılmayı bekleyen ailelere yani aşağıda göçük altında arama kurtarma çalışmaları esnasında şu anda kurtarılmayı bekleyen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de başsağlığı dileğimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin.

Büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bizi bu tip olaylarla bir daha karşı karşıya bırakmasın. İnşallah arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun.

15 MADENCİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise şöyle konuştu:

Madende arama kurtarma işi özel tecrübe ve deneyim gerektiren bir iş. Normal diğer arama kurtarma faaliyetlerinden oldukça farklı. Gerek TTK, gerek TKİ sadece ülkemizde değil dünyada da hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir.

Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk.

Arama çalışmasına katılan arkadaşlarımızın da güvenli bir şekilde bu faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumdayız.

‘YANGININ VE KARBONMONOKSİT GAZININ BERTARAF EDİLMESİ GEREKİYOR'

Genel müdürümüz başta olmak üzere teknik emniyetten sorumlu arkadaşlarımız aşağıda bu çalışmaları yürütüyorlar. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabırlar versin. Tahminlerimiz var. Haritada patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli durumda.

İncelemeler de onu gösteriyor. Yerlerini biliyoruz. 10-11 arkadaşımız yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük bir yangın değil. Fakat güvenli bir şekilde oraya girmek için yangını ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor.Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer dört veya beş işçimizin kısmi göçüklerin yer aldığı bölgede olduğunu değerlendiriyoruz.