Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde ne kadar bağış toplandı? Türkiye Tek Yardım gecesine kimler katıldı?

Geçtiğimiz akşam 8 kanalın ortak yayınıyla Türkiye Tek Yürek Yardım gecesi düzenlendi. Ünlü isimlerin katıldığı Türkiye Tek Yürek Yardım gecesinde Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketi için yardım parası toplanıldı. Peki, Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde ne kadar toplandı? Türkiye Tek Yardım gecesine kimler katıldı?

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİNDE NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde saat 02:54'te toplanan bağış miktarı; 115 milyar 146 milyon 528 bin TL olarak açıklandı. 9 milyon 10 bin adet de SMS sayısına ulaşıldı.

Hollanda’da ise Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 2 saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 89 milyon (88 milyon 921 bin 469) Euro para toplandı.

Yardımlar, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ile birlikte, deprem mağdurlarının barınma, beslenme ve temiz su gibi ihtiyaçları için harcanacak.

TÜRKİYE TEK YARDIM GECESİNE KİMLER KATILDI?

Türkiye Tek Yürek Programın moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz, Çağla Şikel ve Tümer Doğru üstlendi.

Ünlü dizi ve program yüzlerinden Barış Arduç, Berk Oktay, Burak Özçivit, Alişan, Deniz Baysal, Hande Erçel, Engin Akyürek, Esra Erol, Afra Saraçoğlu, Burak Deniz, Alp Navruz, Aslı Enver, Merve Dizdar, Barış Falay, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Uğur Güneş, Murat Yıldırım, Mehmet Özgür, Birkan Sokullu, Cem Öğretir, Eda Ece, Melisa Aslı Pamuk, Serdar Tuncer, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Hacıoğlu, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Doğulu, Seda Sayan, Sibel Can, Hasan Can Kaya, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir, Ezgi Mola, Halit Ergenç stüdyoya gelen isimler arasında yer aldı. Ekranın ünlü isimleri bağış için gelen telefonlara baktı.

Yayının devamında Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Ebru Gündeş, Erkan Petekkaya, Sedef Avcı, Engin Altan Düzyatan, Serenay Sarıkaya, Esra Ketenci, Sümeyye Aydoğan, Hilal Anay, Mert Ramazan Demir, Mehmet Yalçınkaya, Zuhal Topal, Barış Kılıç, Feyyaz Şerifoğlu, Rojda Demirer, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Canan Ergüder, Doğa Rutkay ve Binnur Kaya kampanyaya destek vermek üzere gelen telefonları yanıtladı.