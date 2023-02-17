İkinci el araba ilanlarında Yeni Çamoluk Otomotiv fırtınası. Artık ilanlar böyle veriliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için televizyonda yapılan “Türkiye Tek Yürek” adlı ortak yardım kampanyasının ardından Yeni Çamoluk Otomotiv, Türkiye gündemine bomba gibi düştü.



Yayında bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Mustafa Karataş, komşusu Hamit Duras'ın Yeni Çamoluk Otomotiv adına 50 milyar TL bağış yaptığını söyledi.



50 MİLYAR, 50 MİLYON, 50 BİN!

Programda Duras'ın bağışladığı açıklanan 50 milyar TL bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Sonrasında bağış miktarının 50 milyon TL olduğu söylendi ancak bu da doğru değildi. En sonunda aileden yapılan açıklamayla bağış miktarının 50 bin TL olduğu anlaşıldı.



Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Duras yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı. Duras, sıfırlar atılmadan önceki haliyle bağış yaptığı miktarı açıkladığını, aslında 50 milyar lirayı 50 bin TL olarak söylemek istediğini belirtti.



"HACI AĞABEY SEN NE YAPTIN!"

Sosyal medyada "Hacı ağabey sen ne yaptın, Merkez Bankası'nı da geçtin" diye mesajlar gelmeye başladığını belirten Duras, "Milletvekilleri, belediye başkanları aradı. Bizi arayıp tebrik edenler oldu. Bazı bizleri tanımayan genç arkadaşlarımız bunu reklam için yaptığımızı düşünüyor. Biz sadece bağış yapmak istedik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Halkımıza da sabırlar diliyorum" açıklamalarında bulundu.



Duras ayrıca, programda yaptığı 50 bin TL'lik bağışı, 100 bin TL'ye çıkardığını duyurdu.



“Türkiye Tek Yürek” programında yaptığı bağış ile gündem olan Yeni Çamoluk Otomotiv, internetteki ikinci el araç ilanlarına damgasını vurdu. İşte Sahibinden.com’daki o ilanlardan bazıları...

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