﻿ Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de 3-16 Ekim haftasında 34 bin 204 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki veriler ise 26 Eylül-2 Ekim tarihlerine aitti. Bu dönemde 23 bin 116 kişinin testi pozitif çıkmış, 24 kişi hayatını kaybetmişti. İki haftada iyileşen Covid hasta sayısı ise 34 bin 627.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 953 bin 842, toplam can kaybı ise 101 bin 263 oldu.

BAKAN KOCA: ARTIŞ OLABİLİR

Öte yandan Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubundakilerin hatırlatma aşılarını olması gerektiğini söyledi.

Koca, ''Aralık ayında Covid vakalarında artış olabilir, tedirgin olmaya gerek yok'' dedi.

TABLO ÖNCEKİ HAFTALARDA NASILDI?

Bir önceki veriler 26 Eylül-2 Ekim tarihlerine aitti. Bu dönemde 23 bin 116 kişinin testi pozitif çıkmış, 24 kişi hayatını kaybetmişti.

İyileşen Covid hasta sayısı ise 19 bin 364'tü.