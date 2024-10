Türkiye’de yapay zekâlı TV dönemi

Yaklaşık çeyrek asırdır müzik sektöründe yayın hayatını sürdüren, ülkemizin en köklü ve prestijli yayın organlarından biri olan Tatlıses TV, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Artık kanalın kameralarını, ışıklarını ve cihazlarını yapay zekâ yönetecek. Tatlıses TV, böylece Türkiye’de yapay zekâ destekli yayını başlatan ilk kanal olacak.

Her tarza hitap eden programları, kesintisiz müzik yayını ve deneyimli kadrosuyla izleyicilere kaliteli bir içerik deneyimi sunan kanal, müzikseverlerin vazgeçilmez tercihi olmayı sürdürüyor. Yeni dönemde de farklı türden hit şarkılar ve özel müzik listeleri sunmayı hedefleyen kanal, izleyicilerine her an en iyi müzik içeriklerini ulaştırmayı amaçlıyor.

Kurucusu İbrahim Tatlıses önderliğinde, CEO’su Erol Köse liderliğinde ses getirecek işlere imza atmaya hazırlanan Tatlıses TV’nin ‘Genel Yayın Yönetmenliği’ne Özcan Beylan getirilirken Sevtap Gül ise, ‘Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı’ olarak görev yapacak.

‘Ustaların Karışımı’ bir şarkı

Müzik sektörü, yepyeni bir grupla daha tanıştı: ‘Karaf’. Cümbüş, ud, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, bas gitar ve solo vokalde Göktuğ Varyozdöken, kemanda Semih Çelikel, davul ve perküsyonda Kaan Ahıskalı ve tuşlu çalgılarda Mehmet Can Kabacaoğlu’ndan oluşan grup, ‘Ustaların Karışımı’ isimli ilk single çalışmalarını yayınladı.

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi Fatih Ahıskalı imzası taşıyor. Kendine has müzik türlerinden arabeskin derin ve güçlü köklerine yakışan bir perspektifle ortaya çıkan şarkının klibinin yönetmenliğini Kubilay Kasap yapmış.

‘Karaf’ grubunun, arabeskin 4 büyük ismi Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses’in en sevilen eserlerine saygı duruşu niteliği taşıyan ‘Ustaların Karışımı’ ile yeni bir yolculuğa çıkmaları hoş olmuş. Dinleyenleri bol, yolları açık olsun.

Selda İnci’den 23. kişisel sergi

Ressam Selda İnci’nin 23. kişisel sergisi ‘Aşk Olsun’, Art-Nova Sanat Fuarı’nda 17-20 Ekim’de ATO Congresium’da ‘Galeri İdil’ standında sanatseverlerle buluşacak.

Suluboya, yağlıboya ve akrilik tekniklerini kullanarak her sergisinde tuvaline içindeki duygularını anlatan Selda İnci, bu sergisinde de ‘Allah’a olan derin ve sonsuz aşkını tasvir etti.

Resimlerine imza atmayan, imza yerine Allah’ın akılalmaz mucizelerinden gördüğü parmak izini basan Selda İnci’nin resim sloganı ise, ‘Benim imzam, parmak izim’dir.