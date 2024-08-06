Türkiye’deki askeri hastaneleri kapatan iktidar nerede açıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Nilgün Didar Tüt
Türkiye’deki askeri hastaneleri kapatan iktidar nerede açıyor

Türkiye’deki askeri hastaneleri 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ’cü darbe girişiminden sonra kapatan iktidar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 100 yataklı hastane açıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokolü imzalanmıştı.

Bu protokol, 3 Mart 2021 tarihinde “2021 Yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde Lefkoşa’da ve Ankara’da imzalanmıştı.

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Hastane, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin kullanımındaki arazi üzerine inşa edilecek. Yatırım işinin yürütülmesi sürecinde kontrol ve denetimler Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından, KKTC Hükümeti adına sorumlu olan Bakanlık ile işbirliği içinde koordineli olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve/veya yüklenicisi, yatırım işinde kullanılacak malzemeyi KKTC dışından getirebileceği gibi KKTC’den de temin edebilecek.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Girne Askeri Hastanesi’nin KKTC’nin kalkınması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

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Hastane yönetimi, tıbbi kadroların eğitimi gibi alanlarda KKTC ile iş birliği yapacak ve bilimsel araştırma programları uygulanacak. Milli Savunma Bakanlığı katkılarıyla hayata geçirilecek Girne Askeri Hastanesi yakın zamanda açılacak.

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