İmamoğlu’nun veliahtı! Cumhurbaşkanı adayı olursa koltuğu ona bırakacak

İstanbul’da üst üste 3 seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iktidarın gözde gazetecisi Abdülkadir Selvi’den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

“İMAMOĞLU’NUN VELİAHTI DEDETAŞ”

Selvi son yazısında İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde İBB’deki koltuğunu eski mesai arkadaşı ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a bırakacağını ileri sürdü.

“MANSUR YAVAŞ FAKTÖRÜ VAR”

Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun, 2028 yılında yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini iddia ederek, "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmak için yanıp tutuşuyor. Ama bir de Mansur Yavaş faktörü var" diye yazdı.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 1981 yılında Eskişehir'de doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisansını ise İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Kariyerine ulusal ve uluslararası firmalarda çalışarak başladı. 2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanlığı yaptı ve bu görevde görev alan ilk kadın oldu.

2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Bu görevi Aralık 2023'e kadar sürdürdü. Görevi esnasında, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin 2023-2025 Suyolu Taşımacılığı Komitesi başkanlığına seçildi.

Sinem Dedetaş, 2024 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildi ve ilçedeki oyların %49,92'sini alarak başkanlık görevini üstlendi.